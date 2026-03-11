मां के निधन पर टूटीं टिस्का चोपड़ा, आखिरी विदाई पर बयां किया वो दर्द जिसे शब्दों में समेटना मुश्किल; नोट पढ़ भर आएंगे आंखें!

Tisca Chopra: फिल्मी दुनिया की जानी-मानी एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. टिस्का ने हाल ही में अपनी मां पम्मी अरोड़ा को खो दिया, जिसके बाद अब एक्ट्रेस का एक नोट सामने आया है, जिसे पढ़कर हर किसी की आंखें भर आएंगी.

Tisca Chopra Mother Pammi Arora Death: मशहूर एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा (Tisca Chopra) पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. एक्ट्रेस के सिर से मां का साया उठ चुका है. उनकी मां पम्मी अरोड़ा (Pammi Arora) का 7 मार्च 2026 को निधन (Pammi Arora Death) हो गया, जिसकी जानकारी एक्ट्रेस ने 11 मार्च बुधवार को सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरों को शेयर करते हुए दी. साथ ही टिस्का ने पोस्ट में अपना वो दर्द बयां किया है, जिसे समेटना काफी मुश्किल है. मां के जाने के बाद एक्ट्रेस पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जो उनके नोट पर साफ नजर आ रहा है.

टिस्का चोपड़ा ने नोट में बयां किया दर्द

टिस्का चोपड़ा ने अपनी मां के जीवन और उनकी वैल्यू को याद करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी मां के व्यक्तित्व के बारे में बात की है. एक्ट्रेस ने नोट में लिखा, '7 मार्च को हमने अपनी मां पम्मी अरोड़ा को अलविदा कह दिया. जो भी उनसे मिलता था, उन्हें तुरंत और पूरी तरह प्यार करने लगता था. इसकी वजह बहुत सीधी थी. उनका नेचर काफी सहज था. उनकी मौजूदगी बहुत हल्की-फुल्की लेकिन जिंदादिल थी.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मां के साथ रहते हुए कभी ज्यादा देर तक सीरियस नहीं रह सकते थे. अगर कोई प्रॉब्लम आती, तो उनके पास सिर्फ दो शब्दों की फिलॉसफी तैयार रहती...'मिट्टी पाओ' (यानी बात पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो) उनके लिए जिंदगी इतनी जीवंत थी कि शिकायतों को लेकर बैठने का समय ही नहीं था.'

वो सबक जिसने टिस्का को बनाया कलाकार

टिस्का ने अपने नोट में खुलासा करते हुए बताया कि उनकी मां ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था. उन्होंने लिखा, 'मां कहती थीं तुम्हारी जेब में पहले से ही एक 'ना' है, अब बाहर जाओ और अपने लिए 'हां' लेकर आओ. यह उनकी प्रैक्टिकल सोच थी. उन्होंने ही मुझे आर्टिस्टिक क्वालिटीज दी, परफॉर्म करने का जज्बा, कहानियां सुनाने का हुनर और नीरस जिंदगी के बजाय रंगों को चुनने की सीख दी.'

टूटे कूल्हे और कैंसर के आगे भी नहीं टेके घुटने

टिस्का ने बताया कि, उनकी पम्मी अरोड़ा एक टीचर थीं और अपने स्टूडेंट्स के बीच वो 'अरोड़ा मैम' के नाम से मशहूर थीं. टिस्का ने कहा, कि वे स्कूल को घर जैसा बना देती थीं. एक्ट्रेस ने अपनी मां के बीमारी के दिनों को याद करते हुए लिखा, 'कैंसर और टूटे हुए कूल्हे की तकलीफ के बावजूद उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके. यहां तक कि ICU में भी, जब कोई गाना बजता तो उनके पंजाबी कंधे थिरकने लगते थे.'

View this post on Instagram A post shared by Tisca Chopra (@tiscaofficial)

मां से मिली ये सीख

अपने नोट के आखिर में टिस्का ने लिखा, 'वह एक रेयर और खूबसूरत महिला थीं. अगर आज वह इस उदासी को देखतीं, तो शायद यही कहतीं 'बस, अब मिट्टी पाओ' इसलिए हम आंसुओं के बीच भी मुस्कुराएंगे, उनके ठहाकों को याद करेंगे और उनकी जिंदादिली को हमेशा अपने साथ रखेंगे. सच तो यही है कि, जिन्होंने उन्हें जाना, उन्होंने उन्हें प्यार किया और जो उन्हें प्यार करते हैं, वो उन्हें कभी नहीं खोएंगे.'

टिस्का का ये पोस्ट जैसे ही सामने आया फैंस से लेकर तमाम फिल्मी सितारों ने दुख जताया और पम्मी अरोड़ा को श्रद्धांजलि दी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

