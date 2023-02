Today Entertainment News: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आज कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान खुराना पहले से ही सामाजिक कार्य से जुड़े रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' 2 जून, 2023 को रिलीज नहीं होगी। फिल्म को किसी दूसरी डेट पर रिलीज किया जाएगा। रानी मुखर्जी की आने वाली फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नार्वे' आने वाली है। उनकी इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट में आपको 5 बड़ी खबरें पढ़ने को मिलेंगी। Also Read - Entertainment News of the Day: केजीएफ 3 के सीन्स को लेकर यश ने तोड़ी चुप्पी, भाषा को लेकर किच्चा सुदीप और अजय देवगन की हुई बहस

आयुष्मान खुराना बने यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से छोटे से करियर लोगों का खूब दिल जीता है। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। नेशनल अवॉर्ड विनर आयु्ष्मान खुराना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही हैं। दरअसल, यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बताते चलें कि आयुष्मान खुराना पहले से ही सामाजिक कार्य से जुड़े रहे हैं।

शाहरुख खान की 'जवान' की रिलीज डेट बदली

शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म 'पठान' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वहीं, शाहरुख खान अब अपनी आने वाली फिल्म 'जवान' में बिजी हैं। उनकी इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल, एक फिल्म क्रिटिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया है कि अब शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' 2 जून, 2023 को रिलीज नहीं होगी। फिल्म को किसी दूसरी डेट पर रिलीज किया जाएगा।

'मिसेज चटर्जी वर्सेज नार्वे' का मोशन पोस्टर रिलीज

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की आने वाली फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नार्वे' आने वाली है। उनकी इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है। फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नार्वे' के मोशन पोस्टर में रानी मुखर्जी नजर आ रही हैं। 17 मार्च को रिलीज होने वाली इस फिल्म 23 फरवरी को ट्रेलर रिलीज होने वाला है। रानी मुखर्जी ने अपने पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है।

'बड़े मियां छोटे मियां' के मेकअप आर्टिस्ट पर तेंदुए ने किया हमला

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' का जबसे अनाउंसमेंट हुआ है तब से ये चर्चा में बनी हुई है। अब इस फिल्म से जुड़ी एक खबर आ रही है जो लोगों को दुखी कर देगी। दरअसल, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट श्रवण विश्वकर्मा पर तेंदुए ने हमला कर दिया जिसमें वह घायल हो गए। इसके बाद उनको इलाज के लिए ले जाया गया है। उनका इलाज का खर्चा प्रोडक्शन हाउस उठा रहा है।

