Today Entertainment News: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आज कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। वेटरन एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर बेला बोस का निधन हो गया है। बेला बोस ने 20 फरवरी को 79 साल की उम्र में निधन हो गया था। अजय देवगन की फिल्म 'भोला' का पहला गाना 'नजर लग जाएगी' रिलीज कर दिया गया है। इस गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर एसके भगवान का निधन हो गया है। इस रिपोर्ट में आपको 5 बड़ी खबरें पढ़ने को मिलेंगी।

एक्ट्रेस बेला बोस का हुआ निधन

वेटरन एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर बेला बोस का निधन हो गया है। बेला बोस ने 20 फरवरी को 79 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। बेला बोस ने 1950 से 1980 तक 200 ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उन्हें 'जय संतोषी मां', 'शिकार', 'जीने की राह' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।

'भोला' का पहला गाना हुआ रिलीज

अजय देवगन की फिल्म 'भोला' का जब से अनाउसमेंट हुआ है तब से ये चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म के पोस्टर और टीजर रिलीज हो चुके हैं। इसके बाद फैंस का फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साह बढ़ गया है। अब अजय देवगन की फिल्म 'भोला' का पहला गाना 'नजर लग जाएगी' रिलीज कर दिया गया है। इस गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

साउथ के डायरेक्टर एसके भगवान का निधन

साउथ फिल्म इंडस्ट्री से बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, डायरेक्टर एसके भगवान का निधन हो गया है। 90 साल की उम्र एसके भगवान ने आखिरी सांस ली है। वह पिछले दो महीने से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। एसके भगवान के निधन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित तमाम सेलिब्रिटीज ने दुख व्यक्त किया है।

"I was very saddened to hear the news of renowned director of Kannada film industry SK Bhagavan's death. I pray that God gives strength to his family to bear this pain," tweets Karnataka CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/tzU7vLBkS8

राखी सावंत के पति को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

राखी सावंत और उनके पति आदिल दुर्रानी के बीच इन दिनों कानूनी लड़ाई चल रही है। राखी सावंत की घरेलू हिंसा की शिकायत पर आदिल दुर्रानी को गिरफ्तार किया गया था और वह 7 फरवरी से पुलिस कस्टडी में था। अब आदिल दुर्रानी के वकील का बयान आया है उन्होंने न्यायिक हिरासत की मांग की थी और कोर्ट ने आदिल खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

जूनियर एनटीआर की ओपनिंग सेरेमनी टली

साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर के चचेरे भाई तारक रत्न का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। जिसके चलते जूनियर एनटीआर की आने वाली फिल्म 'एनटीआर 30' की ओपनिंग सेरेमनी भी टल गई है। उनकी फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी 24 फरवरी यानी शुक्रवार को होने वाली थी। अब सोशल मीडिया पर जानकारी सामने आई है कि तारक रत्न के बाद इस कार्यक्रम को टाल दिया गया है और जल्द ही नई डेट की घोषणा की जाएगी।

#NTR30 opening ceremony which was scheduled to happen on Feb 24th stands postponed due to an unfortunate development in the family of @tarak9999 and @NandamuriKalyan.

A new date will be announced at a later point in time.

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) February 20, 2023