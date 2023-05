Today Entertainment News: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आज कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। फिल्म 'द केरल स्टोरी' 5 मई यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर बयान दिया है। जिमी शेरगिल की फिल्म 'आजम' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। उनकी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर प्यार भरा लेटर लिखा है और इसमें कहा है कि जैकलीन फर्नांडिस के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। इस रिपोर्ट में आपको 5 बड़ी खबरें पढ़ने को मिलेंगी। Also Read - Entertainment News of the Day: केजीएफ 3 के सीन्स को लेकर यश ने तोड़ी चुप्पी, भाषा को लेकर किच्चा सुदीप और अजय देवगन की हुई बहस

फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर बोले पीएम मोदी

फिल्म 'द केरल स्टोरी' 5 मई यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म का जब से ट्रेलर आया है तब से चर्चा में बनी है। इस फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए कोर्ट में याचिका भी लगाई गईं लेकिन ये खारिज कर दी गईं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये फिल्म आतंकी साजिश का पर्दाफाश करती है। इस फिल्म के बहान ने उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है। Also Read - Entertainment News of The Day: अक्षय ने तंबाकू विज्ञापन करने पर मांगी माफी, प्रियंका-निक ने बताया बेटी का नाम

फिल्म 'आजम' का ट्रेलर हुआ रिलीज

जिमी शेरगिल की फिल्म 'आजम' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। उनकी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म 'आजम' के ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि इसमें गैंगवार दिखाया जाएगा। ये फिल्म 19 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म 'आजम' में जिमी शेरगिल के अलावा अभिमन्यु सिंह, इंद्रनील सेनगुप्ता, गोविंद नामदेव और रजा मुराद भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। Also Read - Entertainment News of The Day: आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर बनेगी फिल्म, सुहाना-खुशी-अगस्त्य की डेब्यू फिल्म की शूटिंग शुरू

सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को लिखा लेटर

मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद है लेकिन वह अक्सर चर्चा आ जाता है। कई बार इसके पीछे कारण बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस भी होती हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने ईस्टर के मौके पर जैकलीन फर्नांडिस को लेटर लिखा था। अब सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर प्यार भरा लेटर लिखा है और इसमें कहा है कि जैकलीन फर्नांडिस के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है।

'सिटाडेल' अधिक देखी जाने वाली डेब्यू वेब सीरीज

प्रियंका चोपड़ा की वेब सीरीज 'सिटाडेल' बीती 28 अप्रैल को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई है। उनकी इस वेब सीरीज को खूब पसद किया जा रहा है। वेब सीरीज 'सिटाडेल' में प्रियंका चोपड़ा स्पाई के किरदार में नजर आ रही हैं। अब अमेजन स्टूडियो के हेड जेनिफर साल्के ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि 'सिटाडेल' प्राइम वीडियो की सबसे अधिक देखी जाने वाली डेब्यू वेब सीरीज बन गई है।

इरफान खान की अटकी फिल्म होगी रिलीज

बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिवंगत अभिनेता इरफान खान ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लंबे समय से अटकी उनकी फिल्म 'अपनों से बेवफाई' फाइनली रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में इरफान खान और महिमा चौधरी हैं। फिल्म 'अपनों से बेवफाई' को 26 मई को रिलीज करने की प्लानिंग है। ये फिल्म काफी पहले बनकर तैयार हो गई थी लेकिन कोरोना महामारी के कारण रिलीज नहीं हो पाई।