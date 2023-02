Today Entertainment News: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आज कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' 25 जनवरी, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मेकर्स ने शाहरुख खान की फिल्म के टिकट रेट में बदलाव किया है। फिल्म 'टाइगर 3' में सलमान खान और शाहरुख खान एक स्पेशल सीक्वेंस में एक साथ नजर आएंगे। दोनों स्टार्स फिल्म 'टाइगर 3' के स्पेशल सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर हाउस हेल्प सपना ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के वकील अपने ट्विटर पर सपना का एक वीडियो शेयर किया है। इस रिपोर्ट में आपको 5 बड़ी खबरें पढ़ने को मिलेंगी। Also Read - Entertainment News of the Day: केजीएफ 3 के सीन्स को लेकर यश ने तोड़ी चुप्पी, भाषा को लेकर किच्चा सुदीप और अजय देवगन की हुई बहस

'पठान' की वीकडेज पर इतने रुपये में मिलेगी टिकट

शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' 25 जनवरी, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 500 से करोड़ रुपये से ज्यादा और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 950 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर चुकी है। अब फिल्म 'पठान' की 25 दिन की रिलीज के बाद मेकर्स ने बड़ा ऐलान किया है। मेकर्स ने शाहरुख खान की फिल्म के टिकट रेट में बदलाव किया है। अब इस फिल्म को वीकडेज में सिनेमाघरों में देखने पर 110 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। Also Read - Entertainment News of The Day: अक्षय ने तंबाकू विज्ञापन करने पर मांगी माफी, प्रियंका-निक ने बताया बेटी का नाम

सलमान-शाहरुख करेंगे 'टाइगर 3' की शूटिंग

सलमान खान ने शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' में कैमियो किया था। अब शाहरुख खान भी सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' में कैमियो करते नजर आएंगे। ये दोनों स्टार्स इस फिल्म में एक स्पेशल सीक्वेंस में एक साथ नजर आएंगे और इसको लेकर एक अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सलमान खान और शाहरुख खान फिल्म 'टाइगर 3' के स्पेशल सीक्वेंस की अप्रैल में शूटिंग करेंगे। Also Read - Entertainment News of The Day: आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर बनेगी फिल्म, सुहाना-खुशी-अगस्त्य की डेब्यू फिल्म की शूटिंग शुरू

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हाउस हेल्प ने लगाए आरोप

नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी दिनों सुर्खियों से बने हुए हैं। कभी उनका अपनी पत्नी आलिया से विवाद सामने आता है तो कभी उनकी मां और पत्नी का विवाद सामने आता है। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर हाउस हेल्प सपना ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के वकील अपने ट्विटर पर सपना का एक वीडियो शेयर किया है। सपना का कहा है कि दुबई वाले घर में बिना खाए-पीए अकेली रह रही हैं। इसके साथ ही सैलरी ना देने का आरोप भी लगाया गया है।

The video & my statement speaks for itself. Govt authorities are requested to urgently rescue the house help of @Nawazuddin_S from Dubai where the girl is in a state of Solitary Confinement@cgidubai @UAEembassyIndia @LabourMinistry @HRDMinistry@MEAIndia @CPVIndia @OIA_MEA pic.twitter.com/EyQ8DiHPG2 — Advocate Rizwan Siddiquee (@RizwanSiddiquee) February 19, 2023

सनी लियोनी करेंगी तुर्की और सीरिया की मदद

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने बड़ा दिल दिखाया है। दरअसल, बीते दिनों तुर्की में आए भूकंप ने वहां तबाही मचा दी। इस भूकंप ने तुर्की के 40 हजार से ज्यादा लोगों की जान ले ली ही। वहीं, सीरिया में भी भूकंप से लोगों की मौत हुई है। अब सनी लियोनी ने इन दोनों देशों के लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सनी लियोनी और उनके पति डेनियर वेबर ने अपने कॉस्मेटिक ब्रांड की फरवरी की कमाई का 10 फीसदी हिस्सा भूकंप प्रभावित लोगों के लिए दान करने का फैसला किया है।

'बड़े मियां छोटे मियां' की भारत में शूटिंग कम्पलीट

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' जब से अनाउंस हुई तब से चर्चा में बनी हुई है। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। अली अब्बास जफर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा है, 'फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का बड़ा शेड्यूल भारत में पूरा हुआ। अब स्कॉटलैंड के लिए कमर कसते हैं।'