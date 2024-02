Today Entertainment News: मनोरंजन जगत में 23 फरवरी को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। आयुष शर्मा की फिल्म 'रुसलान' का प्री-टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने मुंबई के पास अलीबाग में एक 12.91 करोड़ रुपये की एक प्रॉपर्टी खरीदी है। आइए जानते हैं कि कौन सी खबरें चर्चा में बनी रही हैं। Also Read - ठंडे बस्ते में गई शाहरुख खान-सुहाना की अपकमिंग फिल्म, इस वजह से सुपरस्टार ने मूवी को किया होल्ड!

फिल्म 'रुसलान' का प्री-टीजर हुआ रिलीज

एक्टर आयुष शर्मा की फिल्म 'रुसलान' जब से अनाउंस हुई तब से चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म का प्री-टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म 'रुसलान' के प्री-टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयुष शर्मा का एक्शन अंदाज एक बार फिर देखने को मिलेगा। ये फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज होने वाली है।

AAYUSH SHARMA: ‘RUSLAAN’ PRE-TEASER OUT NOW… 26 APRIL RELEASE… Rules or boundaries? None for #Ruslaan … Team #Ruslaan - starring #AayushSharma - unveils #RuslaanPreTeaser … Theatrical release on 26 April 2024.

सुहाना खान ने खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने बीते साल 2023 में फिल्म 'द आर्चीज' से बॉलीवुड में एक्टिंग डेब्यू किया था। अब सुहाना खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सुहाना खान ने मुंबई के पास अलीबाग में एक 12.91 करोड़ रुपये की एक प्रॉपर्टी खरीदी है।

'द क्रू' का करीना-तब्बू-कृति का फर्स्ट लुक आउट

करीना कपूर, कृति सेनॉन और तब्बू की फिल्म 'द क्रू' का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। तीनों अदाकाराएं एयरहोस्टेस के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म 'द क्रू' के पोस्टर में करीना कपूर, कृति सेनॉन और तब्बू एयरहोस्टेस के ड्रेस में नजर आ रही हैं। तीनी एक्ट्रेसेस की ये फिल्म 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

आलिया भट्ट ने पूरी की फिल्म 'जिगरा' की शूटिंग

आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' की शूटिंग पूरी हो गई है। आलिया भट्ट ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। आलिया भट्ट अपने को-स्टार वेदांग रैना के साथ तस्वीर शेयर करते हुए ये जानकारी दी है। फिल्म 'जिगरा' 27 सितंबर, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

jigra oh… abki teri baari ho?#VedangRaina

& that’s a film wrap on #JIGRA ?@Vasan_Bala @swapneel25

See you soon... 27th September 2024 at a cinema near you ♥#KaranJohar @apoorvamehta18 @somenmishra0 #DebashishIrengbam @MARIJKEdeSOUZA #ShaheenBhatt @grishah @DharmaMovies… pic.twitter.com/uT8nlqZKS4

