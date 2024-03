Today Entertainment News: मनोरंजन जगत 12 से मार्च को ये बड़ी खबरें सामने आई हैं। आयुष शर्मा की अपकमिंग फिल्म 'रुसलान' का टीजर 12 मार्च को रिलीज कर दिया है। फिल्म 'रुसलान' के टीजर में आयुष शर्मा जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। गोविंदा ने मंगलवार को महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की। गोविंदा ने भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर पूजा की और शिव साधना की। आइए जानते हैं कि किन-किन खबरों की चर्चा हुई है। Also Read - Today Entertainment News: फिल्म 'रुसलान' का प्री-टीजर हुआ रिलीज, सुहाना खान ने खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी

फिल्म रुसलान का टीजर रिलीज

आयुष शर्मा की अपकमिंग फिल्म 'रुसलान' का टीजर 12 मार्च को रिलीज कर दिया है। फिल्म 'रुसलान' के टीजर में आयुष शर्मा जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। फिल्म के टीजर में आयुष शर्मा के अलावा सुश्री श्रेया मिश्रा, जगपति बाबू, जहीर इकबाल भी नजर आ रहे हैं। करण ललित बुटानी के डायरेक्शन में बनने वाली आयुष शर्मा की फिल्म 'रुसलान' 26 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

गोविंदा ने महाकालेश्वर में किए दर्शन

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा ने मंगलवार को महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे और भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की। गोविंदा ने भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर पूजा की और नंदी हॉल में बैठ की शिव साधना की। इसके अलावा गोविंदा ने भगवान महकाल के गर्भ-गृह के चांदी द्वार से माथा टेक भगवान का आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि पहले भी गोविंदा पहले महाकाल के दर्शन करे चुके हैं।

फिल्म जेएनयू का फर्स्ट पोस्टर आउट

डायरेक्टर विनय वर्मा की फिल्म 'जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी (जेएनयू)' का पहला पोस्टर रिलीज 12 मार्च को रिलीज किया गया है। फिल्म के पोस्टर पर भारत का नक्शा दिखाया गया है जो भवगा रंग है। इस फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस फिल्म में उर्वशी रौतेला, पीयूष मिश्रा, रश्मि देसाई, सोनाली सहगल, रवि किशन, विजयराज और सिद्धार्थ बोडके जैसे सितारे नजर आएंगे।

‘JNU’ FIRST POSTER OUT… 5 APRIL RELEASE… Behind closed walls of education brews a conspiracy to break the nation.#SiddharthBodke, #UrvashiRautela, #PiyushMishra, #RaviKishan, #VijayRaaz, #RashmiDesai, #AtulPandey and #SonnalliSeygall star in #JNU: #JahangirNationalUniversity.… pic.twitter.com/u3EHcOG7pc

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 12, 2024