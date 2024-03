Today Entertainment News: मनोरंजन जगत से 15 मार्च आई ये खबरों दिन भर सुर्खियों में बनी रहीं। अभिषेक बच्चन के हाथ शूजीत सरकार की फिल्म लगी है। अभिषेक बच्चन की ये फिल्म साल 2024 में ही रिलीज होगी। सोनू सूद ने अपनी फिल्म 'फतेह' का पोस्टर शेयर किया है। सोन सूद ने बताया है कि फिल्म का टीजर 16 मार्च को रिलीज होगा। आइए जानते हैं कि किन-किन खबरों ने लोगों का ध्यान खींचा है। Also Read - ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने अनंत-राधिका के फंक्शन में किया 'राउडी' डांस, वीडियो देख मस्त हुए फैंस

अभिषेक बच्चन के हाथ लगी शूजीत सरकार की फिल्म

अभिषेक बच्चन के हाथ शूजीत सरकार की फिल्म लगी है। 'विक्की डोनर', 'पीकू', 'सरदार उधम' सिंह जैसी फिल्म बनाने वाले नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर शूजीत सरकार अब अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। अभिषेक बच्चन की इस फिल्म का टाइटल सामने नहीं आया है। अभिषेक बच्चन की ये फिल्म साल 2024 में ही रिलीज होगी। ये जानकारी फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है।

SHOOJIT SIRCAR’S NEXT WITH ABHISHEK BACHCHAN… After #VickyDonor, #Piku, #October and #SardarUdham, #NationalAward winning director #ShoojitSircar announces his next film… Starring #AbhishekBachchan, the film - not titled yet - will have a theatrical release in 2024. pic.twitter.com/2iulILcqOC

