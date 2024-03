Today Entertainment News: मनोरंजन जगत में 6 मार्च को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। अजय देवगन की फिल्म 'मैदान' इस साल ईद पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली। फिल्म 'मैदान' का टीजर रिलीज किया गया है। सारा अली खान इन दिनों अपनी दो फिल्मों 'ऐ वतन मेरे वतन' और 'मर्डर मुबारक' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इसी बीच सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि एक हादसे में उनका पेट जल गया है। आइए जानते हैं कि कौन सी खबरें चर्चा में बनी रही हैं। Also Read - अजय देवगन ने मिनटों में रिजेक्ट की थीं ये 5 बड़ी फिल्में, चमक गई शाहरुख-रणवीर की किस्मत

फिल्म मैदान का टीजर हुआ रिलीज

अजय देवगन की फिल्म 'मैदान' इस साल ईद पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली। अजय देवगन की फिल्म 'मैदान' की कई बार रिलीज डेट बदली है। 6 मार्च को इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है और इसका ट्रेलर 7 मार्च को आएगा। अजय देवगन की फिल्म 'मैदान' में साउथ एक्ट्रेस प्रियामणि नजर आने वाली हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित शर्मा ने किया है।

सारा अली खान को लगी चोट

सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग दो फिल्मों 'ऐ वतन मेरे वतन' और 'मर्डर मुबारक' को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। वह दोनों फिल्मों के प्रमोशन में व्यस्त नजर आ रही हैं। सारा अली खान की ये दोनों फिल्मों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएंगी। इसी बीच सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि एक हादसे में उनका पेट जल गया है।

फिल्म 'आशिकी 3' पर टी-सीरीज ने दिया ये बयान

प्रोड्यूसर भूषण कुमार की कंपनी टी-सीरीज की तरफ से कहा गया है कि फिल्म 'आशिकी 3' को बना रही है। अगर भविष्य में उनकी कंपनी इसका प्रोडक्शन करती है भी तो टी-सीरीज इसे जॉइंट ओनर के तौर पर विशेष फिल्म्स/मुकेश भट्ट के साथ मिलकर बनाएगी। फिल्म 'आशिकी 3' का प्रोडक्शन टी-सीरीज द्वारा एक भी अलग टाइटल से नहीं किया जा रहा है। अनुराग बसु द्वारा निर्देशित हमारी प्रपोज की गई फिल्म ना तो 'आशिकी 3' और ना ही 'आशिकी' फ्रेंचाइजी का हिस्सा है।

