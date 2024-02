Today Entertainment News: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 25 फरवरी को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। मशहूर डायरेक्टर और राइटर कुमार साहनी का निधन हो गया है। कुमार साहनी ने 83 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म 'योद्धा' का नया पोस्टर शेयर किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बताया है कि फिल्म का ट्र्रेलर चार दिन बाद रिलीज किया जाएगा। आइए जानते हैं कि कौन सी खबरें चर्चा में बनी रही हैं। Also Read - Today Entertainment News: कंगना रनौत ने फिल्मी हस्तियों पर लगाया बड़ा आरोप, फिल्म 'क्रू' का टीजर हुआ रिलीज

डायरेक्टर और राइटर कुमार साहनी का निधन

सिनेमा की दुनिया से एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, मशहूर डायरेक्टर और राइटर कुमार साहनी का निधन हो गया है। कुमार साहनी ने 83 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। कुमार साहनी के निधन के बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। कुमार साहनी ने 'माया दर्पण', 'तरंग', 'कस्बा' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। कुमार साहनी को फिल्म 'माया दर्पण' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था।

फिल्म 'योद्धा' के ट्रेलर की रिलीज डेट आउट

सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी आने वाली फिल्म 'योद्धा' को लेकर चर्चा में बने हैं। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म 'योद्धा' का नया पोस्टर शेयर कर बताया ट्र्रेलर चार दिन बाद रिलीज किया जाएगा। इस तरह से फिल्म का ट्रेलर 29 फरवरी को रिलीज होगी। फिल्म 'योद्धा' का टीजर रिलीज किया जा चुका है जिसे लोगों ने पसंद किया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये फिल्म 15 मार्च, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

नमाशी चक्रवर्ती ने लॉन्च किया प्रोडक्शन हाउस

वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं। अब नमाशी चक्रवर्ती फिल्म निर्माण में कदम रखने जा रहे हैं। दरअसल, नमाशी चक्रवर्ती ने अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है। नमाशी चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर इस जानकारी को शेयर किया है। इसके बाद नमाशी चक्रवर्ती को उनके फैंस और तमाम सेलिब्रिटीज बधाई दे रहे हैं।

कंगना रनौत ने शेयर की फर्जी खबर फिर की डिलीट

कंगना रनौत सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। अब कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम से एक एंटी चीटिंग बिल पर एक खबर शेयर की और स्टार्स की पत्नियों के मजे लिए। जब कंगना रनौत को पता चला कि ये खबर फर्जी तो उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसके बाद कंगना रनौत को खूब ट्रोल किया जा रहा है।

शाहरुख खान ने जॉन सीना के वीडियो पर दिया रिप्लाई

डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन और हॉलीवुड एक्टर जॉन सीना ने शाहरुख खान की फिल्म 'दिल तो पागल है' का गाना 'भोली सी सूरत' गाया था'। जॉन सीना का ये वीडियो शाहरुख खान के फैन पेज से शेयर किया गया था। इस पर शाहरुख खान ने रिएक्शन देते हुए लिखा है, 'आप दोनों का धन्यवाद। इसे प्यार और आपको भी प्यार। जॉन सीना मैं आपको अपने लेटेस्ट गाने भेजने जा रहा हूं और आप दोनों से फिर एक डुएट गाना चाहता हूं।'

Thank u both…. Love it and love u @JohnCena , I’m gonna send u my latest songs and I want a duet from the two of u again!!! Ha ha https://t.co/sM7gQTKtAS

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 25, 2024