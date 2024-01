Today Entertainment News: मनोरंजन जगत में 16 जनवरी को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। पकंज त्रिपाठी की फिल्म 'मैं अटल हूं' 19 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म 'मैं अटल हूं' का दूसरा ट्रेलर रिलीज कर गया दिया है। बॉबी देओल को लेकर खबर आई थी कि वह डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगे। बॉबी देओल की टीम ने इन खबरों को गलत बताया है। आइए जानते हैं कि कौन सी खबरें चर्चा में बनी रही हैं। Also Read - Ramayana: रणबीर कपूर की रामायण में हुई इस हसीना की एंट्री, 'कुंभकरण' बनेंगे बॉबी देओल?

फिल्म मैं अटल हूं का दूसरा ट्रेलर हुआ रिलीज

बॉलीवुड एक्टर पकंज त्रिपाठी की फिल्म 'मैं अटल हूं' इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं। ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की बायोपिक है। फिल्म 19 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने अब फिल्म 'मैं अटल हूं' का दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया है। पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'मैं अटल हूं' के पहले ट्रेलर को पसंद किया गया था। इसके कुछ गाने भी रिलीज कर दिए हैं। Also Read - Ira-Nupur Wedding Reception: आमिर खान की बेटी के वेडिंग रिसेप्शन में नहीं पहुंचे ये स्टार्स, फैंस हैरान

फिल्म रामायण में नजर नहीं आएंगे बॉबी देओल

'एनिमल' स्टार बॉबी देओल को लेकर खबर आई थी कि वह डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बॉबी देओल इस फिल्म में कुंभकरण का किरदार निभाएंगे। इस पर बॉबी देओल की टीम का रिएक्शन आया है और उन्होंने इन खबरों को गलत बताया है। बॉबी देओल की टीम की तरफ से कहा गया है कि वह फिल्म 'रामायण' का हिस्सा नहीं हैं और अगली फिल्म 'कांगुवा' में बिजी हैं। Also Read - एनिमल एक्टर बॉबी देओल ने की जरूरतमंद की मदद, वीडियो देख गर्व से फूला फैंस का सीना

विराट-अनुष्का को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण

अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं और रोजाना इसको लेकर खबरें आ रही हैं। वहीं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तमाम बड़ी हस्तियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। अब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया है।

Virat Kohli and Anushka Sharma have been invited for Pran Pratishtha of Lord Rama at Ram Temple in Ayodhya. pic.twitter.com/QhS71m4xy0

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 16, 2024