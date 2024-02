Today Entertainment News: मनोरंजन जगत में 2 फरवरी को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। करीना कपूर, कृति सेनॉन और तब्बू की फिल्म 'द क्रू' की रिलीज डेट आउट हो गई है। कंगना रनौत को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की एक याचिका खारिज कर दी है। आइए जानते हैं कि कौन सी खबरें चर्चा में बनी रही हैं। Also Read - Poonam Pandey Death: पूनम पांडे की मौत पर सन्न फिल्म इंडस्ट्री, कंगना रनौत समेत इन सितारों ने जताया दुख

फिल्म 'द क्रू' की रिलीज डेट हुई आउट

बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस करीना कपूर, कृति सेनॉन और तब्बू की फिल्म 'द क्रू' जबसे अनाउंस हुई तब से चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों पहले खत्म हुई थी। अब एक वीडियो शेयर कर बताया गया है कि ये फिल्म 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। करीना कपूर, कृति सेनॉन और तब्बू की 'द क्र' को फिल्ममेकर्स एकता कपूर और रिया कपूर बना रहे हैं।

TABU - KAREENA - KRITI SANON: ‘THE CREW’ RELEASE DATE LOCKED… 29 March 2024 is the release date of #TheCrew… Stars #Tabu, #KareenaKapoorKhan, #KritiSanon, #DiljitDosanjh and #KapilSharma [sp app].

The makers plan to launch #NewPoster and #NewTitle in few days.#TheCrew is… pic.twitter.com/Y2rWHSOPGW

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 2, 2024