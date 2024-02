Today Entertainment News: मनोरंजन जगत में 24 फरवरी को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि बॉलीवुड के कई सितारे व्हाटसएप और मेल हैक कर रहे हैं। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनॉन की फिल्म 'क्रू' का टीजर रिलीज कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि कौन सी खबरें चर्चा में बनी रही हैं। Also Read - Valentine Day: बॉलीवुड के इन स्टार्स की भरी महफिल में दिखी लव बाइट, आज भी वायरल होती हैं तस्वीरें

कंगना रनौत ने फिल्मी हस्तियों पर लगाया बड़ा आरोप

कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और वह फिल्मी हस्तियों को भी नहीं छोड़ती हैं। अब कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि बॉलीवुड के कई सितारे ना सिर्फ अवैध सामान ले रहे हैं बल्कि व्हाटसएप और मेल भी हैक कर रहे हैं। अगर उन पर कार्रवाई की जाए तो कई बड़े नाम सामने आएगे। दरअसल, कंगना रनौत ने ट्राई की एक खबर पर अपना समर्थन देते हुए ये बात लिखी है।

फिल्म क्रू का टीजर हुआ रिलीज

फिल्म योद्धा का गाना जिंदगी तेरे नाम हुआ आउट

सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशी खन्ना की फिल्म 'योद्धा' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद ये लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म का पहला गाना 'जिंदगी तेरे नाम' रिलीज कर दिया गया है। इस गाने को विशाल मिश्रा ने गाया है। सागर अंब्रे और पुष्कर ओझा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'योद्धा' 15 मार्च, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

अर्जुन रामपाल की बेटी बॉलीवुड में बनाएगी करियर

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल इन दिनों सिनेमाघरों में लगी फिल्म 'क्रैकः जीतेगा तो जिएगा' में नजर आ रहे हैं। इसी बीच अर्जुन रामपाल ने ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बड़ी बेटी माहिका रामपाल को लेकर बताया है कि वह एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। अर्जुन रामपाल ने बताया कि उनकी बेटी जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखेंगी और वह इसके लिए काफी एक्साइटेड हैं।

फिल्म क्रैक ने पहले दिन किया इतना कलेक्शन

विद्युत जामवाल, अर्जुन रामपाल और नोरा फतेही स्टारर फिल्म 'क्रैकः जीतेगा तो जिएगा' बीते शुक्रवार यानी 23 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 4.11 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म 'क्रैकः जीतेगा तो जिएगा' का बॉक्स ऑफिस पर यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' से क्लैश हुआ है।

#Crakk surprises, opens better-than-expected on Day 1… Performs best in #Mumbai and #DelhiUP circuits… Biz got a boost due to the affordable ticket pricing [₹ 99/-] on #CinemaLoversDay… Needs to stay strong on Sat - Sun, when regular ticket pricing comes into play… Fri ₹… pic.twitter.com/tKrDceJRFW

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 24, 2024