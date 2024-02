Today Entertainment News: मनोरंजन जगत में 19 फरवरी को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' के टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया गया है। इस गाने को लोग पसंद कर रहे हैं। सलमान खान के जीजा और एक्टर आयुष शर्मा की सुरक्षा बढाई गई है। सलमान खान की भी सुरक्षा बढ़ाई जा चुकी है। आइए जानते हैं कि कौन सी खबरें चर्चा में बनी रही हैं। Also Read - नशे में धुत ड्राइवर ने सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की कार को मारी टक्कर, मुंबई में हुई ये घटना

'बड़े मियां छोटे मियां' के टाइटल ट्रैक का टीजर आउट

बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' का टाइटल ट्रैक रिलीज 19 फरवरी यानी सोमवार को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' टाइटल ट्रैक को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म इस साल ईद पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की बढ़ाई गई सुरक्षा

सलमान खान को लगातार धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब खबर आ रही है कि सलमान खान के जीजा और एक्टर आयुष शर्मा की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आयुष शर्मा अपनी फिल्म 'रुसलान' का प्रमोशन करने वाले हैं। ऐसे में उनके पास भीड़ जुटेगी। जिसके चलते वह उनके साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के अलावा पुलिस के जवान भी रहेंगे। इसके साथ ही वह सलमान खान की बुलेटफ्रूफ कार में चलेंगे।

'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने वर्ल्डवाइड कमाए 100 करोड़

एक्टर शाहिद कपूर और एक्ट्रेस कृति सेनॉन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये फिल्म ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिा है। शाहिद कपूर और कृति सेनॉन की फिल्म ने अब तक 107.86 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

