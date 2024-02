Today Entertainment News: मनोरंजन जगत में 18 फरवरी को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' के टाइटल ट्रैक का टीजर रिलीज कर दिया गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी फिल्म 'योद्धा' का नया पोस्टर शेयर किया है आइए जानते हैं कि कौन सी खबरें चर्चा में बनी रही हैं। Also Read - 'सिंघम' बनकर दहाड़ेंगे अजय देवगन, धुआं उड़ा देंगी 'योद्धा' समेत बॉलीवुड की ये 10 एक्शन फिल्में

'बड़े मियां छोटे मियां' के टाइटल ट्रैक का टीजर आउट

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' इस साल ईद पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का फैंस को इंतजार है। लगातार चर्चा में बनी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' टाइटल ट्रैक सोमवार यानी 19 फरवरी को रिलीज किया जाएगा।

फिल्म 'योद्धा' का नया पोस्टर हुआ रिलीज

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'योद्धा' जब से अनाउंस हुई तब से इसकी रिलीज डेट में कई बार बदलाव हुआ है। फिलहाल, ये फल्म 15 मार्च, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने फिल्म 'योद्धा' का नया पोस्टर शेयर किया है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हाथों में बंदूक लेकर टारगेट पर नजर जमाए दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म का टीजर सोमवार यानी 19 फरवरी को रिलीज किया जाएगा।

'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने वर्ल्डवाइड किया इतना कलेक्शन

शाहिद कपूर और कृति सेनॉन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' 9 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। शाहिद कपूर की फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर रही है और 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। 18 फरवरी को सामने आए आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने 98.06 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

