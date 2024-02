Today Entertainment News: मनोरंजन जगत में 27 फरवरी को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। गजल गायक पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया था। पंकज उधास का मंगलवार को मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पंजाबी सिंगर और कंपोजर बंटी बैंस पर दो बाइक सवार लोगों ने जानलेवा हमला किया है। बंटी बैंस ने हमले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। Also Read - Pankaj Udhas Funeral: पंचतत्व में विलीन हुए पंकज उधास, बेसुध हुई फैमिली की तस्वीरें चीर देंगी कलेजा

अनंत यात्रा पर निकले पंकज उधास

मशहूर गजल गायक पंकज उधास का लंबी बीमारी के बाद 26 फरवरी को 72 साल की उम्र में निधन हो गया था। पंकज उधास के निधन के बाद उनके तमाम चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंकज उधास का मंगलवार को मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गौरतलब है कि पंकज उधास ने गजल गाने के अलावा तमाम गानों को अपनी आवाज दी है।

पंजाबी सिंगर बंटी बैंस पर जानलेना हमला

पंजाबी सिंगर और कंपोजर बंटी बैंस पर दो बाइक सवार लोगों ने जानलेवा हमला किया है। हालांकि, बंटी बैंस की जान बच गई है। बंटी बैंस एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे और इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी लेकिन वह बच निकले। दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के दोस्त बंटी बैंस ने हमले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है।

फिल्म 'तेरा क्या होगा लवली' का ट्रेलर हुआ रिलीज

एक्टर रणदीप हुड्डा और एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज की फिल्म 'तेरा क्या होगा लवली' का मेकर्स ने 27 फरवरी को ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ये फिल्म कॉमेडी से फुल होने के साथ ही एक मैसेज देने वाली है। रणदीप हुड्डा और इलियाना डिक्रूज की फिल्म की कहानी फेयर स्किन और दहेज के आसपास बुनी गई है। फिल्म 'तेरा क्या होगा लवली' 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

रजनीकांत और साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म के लिए मिलाया हाथ

साउथ से बॉलीवुड तक अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों को बीच छा जाने वाले एक्टर रजनीकांत की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब रजनीकांत और साजिद नाडियाडवाला की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके बाद खबर आ रही है कि रजनीकांत और साजिद नाडियाडवाला ने एक फिल्म के लिए हाथ मिलाया है।

BIGGG NEWS… RAJINIKANTH - SAJID NADIADWALA TO COLLABORATE FOR NEW MOVIE… Producer #SajidNadiadwala is collaborating with #Rajinikanth for the first time for a film project… More details soon. pic.twitter.com/TseLWmMUov

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 27, 2024