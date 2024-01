Today Entertainment News: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 29 जनवरी को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। अल्लू अर्जुन की मच-अवेटेड फिल्म 'पुष्पा 2' को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल, मेकर्स ने फिल्म 'पुष्पा 2' का नया पोस्टर शेयर किया है। शाहिद कपूर और कृति सेनॉन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' का टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया गया है। फिल्म 9 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आइए जानते हैं कि कौन सी खबरें चर्चा में बनी रही हैं। Also Read - रोहित शेट्टी ने आसान किया अल्लू अर्जुन का रास्ता? 'पुष्पा 2' के मेकर्स लेंगे चैन की सांस

फिल्म 'पुष्पा 2' का नया पोस्टर हुआ रिलीज

साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा' को लोगों ने काफी पसंद किया था। इसक बाद से इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार किया जा रहा है। अब अल्लू अर्जुन की मच-अवेटेड फिल्म 'पुष्पा 2' को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल, मेकर्स ने फिल्म 'पुष्पा 2' का नया पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में बताया गया है कि फिल्म 'पुष्पा 2' के रिलीज होने में 200 दिन बाकी हैं। ये फिल्म 15 अगस्त को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी।

