Today Entertainment News: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 2 मार्च को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। रामचरण का एक वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल, रामचरण प्लेन में नजर आ रहे हैं और अपनी पत्नी उपासना कोनिडेला के पैर दबा रहे हैं। भाजपा ने इस बार भोजपुरी स्टार पवन सिंह को भी टिकट दिया है। पवन सिंह को भाजपा ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। Also Read - South Gossips of the Week: लीक हुई 'कल्कि 2898 एडी' की कहानी, रश्मिका मंदाना ने यूं कंफर्म की डेटिंग न्यूज?

रामचरण ने दबाए पत्नी के पैर

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल, रामचरण प्लेन में नजर आ रहे हैं और अपनी पत्नी उपासना कोनिडेला के पैर दबा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग इस पर प्यारा रिएक्शन दे रहे हैं। ये कपल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग फंक्शन में पहुंचा था।

पवन सिंह को भाजपा ने दिया लोकसभा का टिकट

भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। भाजपा ने इस बार भोजपुरी स्टार पवन सिंह को भी टिकट दिया है। पवन सिंह को भाजपा ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर खुशी जाहिर की है। गौरतलब है कि पवन सिंह ने कहा था कि वह इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और भाजपा से टिकट भी मिल गया। Also Read - Anant-Radhika Pre Wedding: मनीष मल्होत्रा ने दिखाया वेन्यू की सजावट का खूबसूरत नजारा, दिल में उतर जाएगी एक-एक तस्वीर

Trending Now

View this post on Instagram A post shared by Pawan Singh (@singhpawan999)

फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' में नजर आएंगी नोरा फतेही

कुणाल खेमू के डायरेक्शन डेब्यू में बनने वाली फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' को लेकर नया अपडेट आया है। फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' में नोरा फतेही नजर आने वाली हैं। मेकर्स ने नोरा फतेही का एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। इस फिल्म में दिव्येंदु शर्मा, प्रतीक गांधी और अविनाश तिवारी नजर आने वाले हैं। फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' 22 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। Also Read - Pushpa 2: रश्मिका मंदाना ने बता दी 'पुष्पा 2' की स्टोरी, अल्लू अर्जुन के फैंस हुए एक्साइटेड

View this post on Instagram A post shared by Excel Entertainment (@excelmovies)

फिल्म 'क्रू' के पहले गाने का टीजर आउट

करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनॉन की फिल्म 'क्रू' का टीजर बीते दिनों रिलीज किया गया था जिसे लोगों ने पसंद किया था। अब इस फिल्म के पहले गाने नैना का टीजर शेयर किया गया है। ये गाना 4 मार्च को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ भी नजर आए हैं। राजेश कृष्णन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'क्रू' 29 मार्च, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

View this post on Instagram A post shared by Kriti (@kritisanon)

दिशा पाटनी ने किया टाइगर श्रॉफ को बर्थडे विश

टाइगर श्रॉफ 2 मार्च को अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं। दिशा पाटनी ने टाइगर श्रॉफ को जन्मदिन की बधाई दी है। दिशा पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी से टाइगर श्रॉफ के साथ की तस्वीर शेयर कर बर्थडे विश किया है। गौरतलब है कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के ब्रेकअप की खबरें आ चुकी हैं। हालांकि, इन दोनों ने अपने रिश्ते और ब्रेकअप को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है।