Today Entertainment News: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 4 फरवरी को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। शाहिद कपूर को लेकर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके हाथ एक फिल्म लग गई है। फिल्म 'ब्लैक' अपनी रिलीज के 19 साल बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। आइए जानते हैं कि कौन सी खबरें चर्चा में बनी रही हैं।

शाहिद कपूर के हाथ लगी एक और फिल्म

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों अपनी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के प्रमोशन में बिजी नजर आ रहे हैं। इसी बीच शाहिद कपूर को लेकर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके हाथ एक फिल्म लग गई है। 'पिंकविला' की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि शाहिद कपूर डायरेक्टर अमित राय की फिल्म में नजर आएंगे। ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महराज पर बन रही है।

ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म 'ब्लैक'

अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की बेहतरीन फिल्म 'ब्लैक' साल 2005 में रिलीज हुई थी। फिल्म 'ब्लैक' अपनी रिलीज के 19 साल बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'ब्लैक' को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था।

T 4910 - It's been 19 years since Black released, and today we're celebrating it's first ever digital release on Netflix!

Debraj and Michelle's journey has been an inspiration to all of us, and we hope it instills you with strength and compassion ❤️ #SanjayLeelaBhansali… pic.twitter.com/sCIwn3Jrrg

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 4, 2024