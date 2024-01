Today Entertainment News: मनोरंजन जगत में 30 जनवरी को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में नजर आ चुके एक्टर शांतनु माहेश्वरी को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, शांतनु माहेश्वरी एक धोखधड़ी का शिकार हो गए हैं। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा की फिल्म 'स्वतंत्र वीर सावरकर' की रिलीज डेट सामने आ गई है। ये फिल्म 22 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आइए जानते हैं कि कौन सी खबरें चर्चा में बनी रही हैं। Also Read - 'खतरों के खिलाड़ी' में जीत का परचम लहरा चुके हैं ये सितारे, कोई हुआ हिट तो कोई गया पिट

शांतुन माहेश्वरी के साथ हुआ फ्रॉड

फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में नजर आ चुके एक्टर शांतनु माहेश्वरी को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, शांतनु माहेश्वरी एक धोखधड़ी का शिकार हो गए हैं। शांतनु माहेश्वरी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि उनके साथ ये फ्रॉड बिना किसी ओटीपी और वेरिफिकेशन के हुआ है। शांतनु माहेश्वरी ने इस फ्रॉड की शिकायत की है।

फिल्म 'स्वतंत्र वीर सावरकर' की रिलीज डेट आउट

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा की फिल्म 'स्वतंत्र वीर सावरकर' की रिलीज डेट सामने आ गई है। ये फिल्म 22 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रणदीप हुड्डा ने फिल्म के मोशन पोस्टर को शेयर करते हुए ये जानकारी दी है। फिल्म 'स्वतंत्र वीर सावरकर' को हिंदी के साथ ही मराठी में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की भूमिका में नजर आने वाले हैं।

गुरु रंधावा की डेब्यू फिल्म का टीजर रिलीज

मशहूर गायक गुरु रंधावा की सुरीली आवाज को लोग खूब पसंद करते हैं। गुरु रंधावा अब एक्टिंग करते नजर आएंगे। गुरु रंधावा की डेब्यू फिल्म 'कुछ खट्टा हो जाए' का टीजर रिलीज कर दिया गया है। गुरु रंधावा की रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस सई मांजरेकर और वेटरन एक्टर अनुपम खेर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। ये फिल्म 16 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

A love story that's as sweet as candy, with a twist of Sirfira Majnu's antics and Beautiful Laila's charm ?? Join us on a rollercoaster ride of emotions, drama and whole lot of fun! #KKHJTeaser Out Now#KuchKhattaaHoJaay in cinemas on 16th February,2024@KKHJOfficial… pic.twitter.com/kPMwpL5fK1

— Guru Randhawa (@GuruOfficial) January 30, 2024