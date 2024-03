Today Entertainment News: मनोरंजन जगत 11 से मार्च को ये बड़ी खबरें सामने आई हैं। सनी लियोनी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह पैरों का मेकअप करवाते नजर आ रही हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सनी लियोनी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशी खन्ना की फिल्म 'योद्धा' का नया गाना 'तिरंगा' रिलीज किया गया है। फिल्म 'योद्धा' 15 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आइए जानते हैं कि किन-किन खबरों की चर्चा हुई है। Also Read - फिल्मों में इन एक्ट्रेसेस के न्यूड और बोल्ड सीन से मचा था हंगामा, एक-एक तस्वीर पर टिक जाएगी नजरें

सनी लियोनी पैर का मेकअप कराने पर ट्रोल

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली सनी लियोनी आए दिन अपने से जुड़े फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। अब सनी लियोनी ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह पैरों का मेकअप करवाते नजर आ रही हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सनी लियोनी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

फिल्म आर्टिकल 370 कलेक्शन

यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' 23 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यामी गौतम की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीसरा वीकेंड पूरा कर लिया है। फिल्म 'आर्टिकल 370' ने अब तक कुल 70.06 करोड़ रुपये कलेक्शन कर लिया है। यामी गौतम की इस फिल्म को उनके पति आदित्य धर ने प्रोड्यूस किया है।

#Article370 attracts substantial footfalls in Weekend 3, despite #Shaitaan dominating the marketplace… Partial holiday [#MahaShivratri] on Fri coupled with a spike on Sat-Sun takes it closer to ₹ 75 cr… [Week 3] Fri 1.90 cr, Sat 2.93, Sun 3.32 cr. Total: ₹ 70.06 cr. #India… pic.twitter.com/B1OBXivspO

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 11, 2024