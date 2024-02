Today Entertainment News: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 6 फरवरी को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। अदा शर्मा की फिल्म 'द केरल स्टोरी' की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है। ये फिल्म 16 फरवरी को जी5 पर स्ट्रीम होगी। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' के मेकर्स ने 'नया बेकरार' दिल रिलीज कर दिया है। आइए जानते हैं कि कौन सी खबरें चर्चा में बनी रही हैं।

फिल्म 'द केरल स्टोरी' की ओटीटी रिलीज डेट आउट

अदा शर्मा की फिल्म 'द केरल स्टोरी' 5 मई, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सिर्फ 40 करोड़ रुपये के बजट से बनी इस फिल्म ने 240 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ लेकिन लोगों ने इसे खूब पसंद किया। अदा शर्मा की फिल्म 'द केरल स्टोरी' की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है। ये फिल्म 16 फरवरी को जी5 पर स्ट्रीम होगी।

फिल्म 'फाइटर' का नया गाना रिलीज

ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म कर रही है। 25 जनवर की सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म में अनिल कपूर, वरुण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबेरॉय भी नजर आ रहे हैं। फिल्म 'फाइटर' के मेकर्स ने 'नया बेकरार' दिल रिलीज कर दिया है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का नया गाना पसंद किया जा रहा है।

'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया'के सीन पर चैली कैंची

शाहिद कपूर और कृति सेनॉन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' 9 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' के सीन पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई है। शाहिद कपूर और कृति सेनॉन की फिल्म के 10 सेकेंड के रोमांटिक सीन को हटाया गया है।

फिल्म 'बस्तरः द नक्सल स्टोरी' का टीजर रिलीज

फिल्म 'द केरल स्टोरी' फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा की फिल्म 'बस्तरः द नक्सल स्टोरी' चर्चा में बनी हुई है। ये फिल्म 15 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं। अदा शर्मा की फिल्म बस्तरः द नक्सल स्टोरी का टीजर रिलीज कर दिया गया है। अदा शर्मा की इस फिल्म को 'द केरल स्टोरी' के मेकर्स विपुल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर सुदीप्तो सेन बना रहे हैं।

A story colored red with the blood of innocent people! Capture the untold story... Bastar - The Naxal Story. Teaser out now! ?#VipulAmrutlalShah @sudiptoSENtlm @Aashin_A_Shah @sunshinepicture @adah_sharma @Indiraaaa369 @akavijaykrishna @raimasen @iyashpalsharma @shilpashukl… pic.twitter.com/4p15JZwont

— Adah Sharma (@adah_sharma) February 6, 2024