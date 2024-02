Today Entertainment News: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 11 फरवरी को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' की शूटिंग पूरी करने के बाद अजय देवगन के साथ 'सिंघम अगेन' की शूटिंग शूरू कर दी है। शाहरुख खान ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन नसीम अल थानी के साथ नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी खबरें चर्चा में बनी रही हैं। Also Read - Bade Miyan Chote Miyan Teaser: फुलऑन एक्शन मोड में नजर आए अक्षय कुमार-टाइगर श्रॉफ, टीजर देख खड़े हुए रोंगटे

टाइगर श्रॉफ ने शुरू की फिल्म 'सिंघम अगेन' की शूटिंग

डायरेक्टर रोहित शेट्टी की मच-अवेटेड फिल्म 'सिंघम अगेन' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म अजय देवगन, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। ये फिल्म साल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसी बीच फिल्म 'सिंघम अगेन' पर नया अपडेट सामने आया है। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' की शूटिंग पूरी करने के बाद अजय देवगन के साथ 'सिंघम अगेन' की शूटिंग शूरू कर दी है। Also Read - Bade Miyan Chote Miyan: सलमान खान नहीं इस बार ईद 2024 पर होगा अक्षय कुमार-टाइगर श्रॉफ का दीदार, जारी हुआ पोस्टर

शाहरुख खान ने कतर के प्रधानमंत्री से की मुलाकात

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अक्सर किसी ना कारण चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में कतर की यात्रा की थी और कई इवेंट में हिस्सा लिया था। अब शाहरुख खान की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं। शाहरुख खान के फैंस ने अपने पसंदीदा एक्टर की फोटो शेयर की है। शाहरुख खान ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन नसीम अल थानी के साथ नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान के इस फोटो को फैंस पसंद कर रहे हैं।

Qatar Prime Minister HE Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani welcomes Bollywood Superstar Shah Rukh Khan as he attends AFC Final in Doha as Special Guest of Honor.

World’s biggest star for a reason ?@iamsrk #Qatar #ShahRukhKhan #Doha #Bollywood #SRK… pic.twitter.com/f5JcsDDZk2

