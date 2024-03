Today Entertainment News: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से 9 मार्च को ये बड़ी खबरें सामने आई हैं। वेब सीरीज 'हीरामंडी' का पहला गाना 9 मार्च को रिलीज कर दिया गया है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म 'हनुमान' का हिंदी डब वर्जन 16 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगा। आइए जानते हैं कि किन-किन खबरों की चर्चा हुई है। Also Read - Heeramandi Teaser: ऋचा चड्ढा को देख लोगों को आई 'गंगूबाई' की याद, सोनाक्षी सिन्हा की एंट्री पर बजीं तालियां

वेब सीरीज हीरामंडी का पहला गाना रिलीज

संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज 'हीरामंडी' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। हालांकि, अभी इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है। वेब सीरीज 'हीरामंडी' का पहला गाना 9 मार्च को रिलीज कर दिया गया है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। Also Read - Heeramandi Web Series: संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी' में हो सकती है इस एक्ट्रेस की एंट्री, मेकर्स ने किया संपर्क

फिल्म हनुमान की ओटीटी रिलीज डेट आउट

फिल्म 'हनुमान' का हिंदी डब वर्जन 16 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगा। इसके साथ ही फिल्म 'हनुमान' का उसी दिन यानी 16 मार्च को वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कलर्स टीवी पर होगा। इस बात की जानकारी जियो सिनेमा की तरफ से आई है। Also Read - 'तवायफ' बनकर इन एक्ट्रेसेस ने उड़ा दिए थे दर्शकों के होश, लिस्ट में जुड़ा सोनाक्षी-ऋचा का नाम

फिल्म रुसलान का टीजर इस दिन होगा रिलीज

आयुष शर्मा की फिल्म 'रुसलान' काफी समय से चर्चा में बनी है। ये फिल्म 26 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आयुष शर्मा की फिल्म का नया पोस्टर सामने आया है और टीजर की डेट बताई गई है। फिल्म 'रुसलान' का टीजर 12 मार्च यानी मंगलवार को रिलीज किया जाएगा।

AAYUSH SHARMA: ‘RUSLAAN’ NEW POSTER ARRIVES… TEASER ON 12 MARCH… 26 APRIL RELEASE… Team #Ruslaan - starring #AayushSharma - will unveil #RuslaanTeaser on 12 March 2024… The film arrives in *cinemas* on 26 April 2024.#Ruslaan also features #JagapathiBabu, #SushriiMishraa and… pic.twitter.com/dANhS12Uc7

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 9, 2024