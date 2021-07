Mirabai Chanu की गलत फोटो शेयर करने पर बुरी तरह ट्रोल हुईं Tisca Chopra, यूजर ने लिखा, 'बड़े-बड़े देशों में ऐसी...'

Tisca Chopra gets trolled for sharing wrong photo of Mirabai Chanu: भारतीय एथलीट मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने देश को गर्व महसूस कराया है। उन्होंने टोक्यो में चल रहे ओलंपिक गेम्स में वेटलिफ्टिंग के लिए रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मीराबाई चानू की इस सफलता के बाद अक्षय कुमार, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर खान, कंगना रनौत, अनुष्का शर्मा और दीया मिर्जा समेत कई हस्तियों ने नेशनल एथलीट को बधाई दी। मीराबाई की जीत की खबर आने के बाद से ही मीराबाई के लिए हर तरफ से बधाईयों का तांता लगा हुआ है। एक्ट्रेस करीना कपूर और अनुष्का शर्मा के बाद 'तारे जमीन पर' एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा (Tisca Chopra) ने भी मीराबाई चानू के लिए एक बधाई ट्वीट साझा किया। इस ट्वीट के बाद टिस्का को काफी ट्रोल भी किया गया। Also Read - इन 9 TV एक्ट्रेसेस ने होस्ट किया है क्राइम शो, देखें लिस्ट

टिस्का चोपड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल पर मीराबाई चानू के बजाय इंडोनेशियाई वेटलिफ्टर आयशा कैंटिका की एक तस्वीर साझा की। एक्ट्रेस ने ट्वीट में लिखा, 'आपने हमें गर्व महसूस कराया है।' उन्होंने गलत फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया। उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी और उन्हें गलत फोटो का इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल किया। एक सोशल मीडिया यूजर ने बताया कि यह मीराबाई नहीं बल्कि एक इंडोनेशियाई वेटलिफ्टर है, जिसने कांस्य पदक जीता है।

Glad you guys had fun! That was a genuine mistake, am so sorry .. still doesn’t mean I am not proud of @mirabai_chanu at the #TokyoOlympics .. and of the rest of our contingent ??‍♀️ https://t.co/S1LDEEilnv

— Tisca Chopra (@tiscatime) July 24, 2021