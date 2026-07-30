Spider-Man Brand New Day X review: टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस ने जीता दिल, सोशल मीडिया पर फिल्म को कैसा मिला रिस्पॉन्स?

टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को सोशल मीडिया पर मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. जहां एक तरफ फैंस टॉम की एक्टिंग और एक्शन की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे एवरेज फिल्म बता रहे हैं.

टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस ने जीता दिल

हॉलीवुड फिल्म स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे ने रिलीज होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. रिलीज के साथ ही इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया और क्रिटिक्स के बीच मिली-जुली रिएक्शन देखने को मिल रही हैं. जहां एक तरफ दर्शक और क्रिटिक्स इस फिल्म को अब तक की सबसे बेहतरीन और दमदार 'स्पाइडर-मैन' फिल्मों में से एक बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह फिल्म उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई है.

ट्विटर पर क्रिटिक्स के मिले-जुले रिएक्शन

फिल्म को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शकों के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. जहां कुछ लोग इसके डायरेक्शन और एक्शन की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ दर्शक इसकी कहानी से निराश भी नजर आए.

एक यूजर ने फिल्म देखने के बाद अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, "मैंने आज ही 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' देखी है और मेरा सवाल यह है कि आखिर यह फिल्म देखने में स्पाइडर-मैन की फिल्म जैसी क्यों फील नहीं होती?"

I just watched Spider-Man: Brand New Day today and here’s what I got to say: WHY DOESN’T IT FEEL LIKE A SPIDER-MAN MOVIE??????#SpiderMan #BrandNew #BrandNewDay pic.twitter.com/Ap6sZQG14L — JBond (@jbondwagon) July 29, 2026

#SpiderMan Brand New Day is a mixed bag. It evokes the very best and the very worst of Sam Raimi’s Spider-Man trilogy. The first 20 minutes are quintessential comic book Spidey and do for Spider-Man what the first 20 minutes of Matt Reeves’ The Batman did for Batman. The film… pic.twitter.com/Ou2HbF3Wlh — The HoloFiles - Movie/TV News & Reviews (@theholofiles) July 28, 2026

क्या है फिल्म की कहानी का बैकग्राउंड?

इसके अलग, लीड एक्टर टॉम हॉलैंड की एक्टिंग की हर कोई जमकर सराहना कर रहा है. एक फैन ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, "टॉम हॉलैंड ने अब तक की अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. लोग भले ही मजाक में यह कहते हैं कि 'चलो आखिरकार वह डिप्रेस हो गया है', लेकिन सच तो यह है कि यह फिल्म पर बहुत सूट करता है. 'नो वे होम' (NWH) के बाद की यह एक नेचुरल जर्नी है, जहां उनका स्पाइडर-मैन कॉमिक्स के सबसे करीब नजर आता है. एमसीयू की पिछली तीन फिल्मों से स्पाइडर-मैन को लेकर जो भी शिकायतें थीं, उन सबको इस बार ठीक कर दिया गया है."एक और यूजर ने फिल्म को मिक्स्ड बैग बताते हुए कहा, "यह फिल्म सैम राइमी की पुरानी 'स्पाइडर-मैन' की सबसे अच्छी और सबसे खराब दोनों यादों को ताजा कर देती है. फिल्म के शुरुआती 20 मिनट एकदम कॉमिक बुक वाले स्पाइडर-मैन की याद दिलाते हैं."

फिल्म की कहानी सुपरहिट फिल्म 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' की घटनाओं के चार साल बाद आगे बढ़ती है. पिछले पार्ट के आखिर में पीटर पार्कर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से एक ऐसा जादू करने को कहा था जिससे पूरी दुनिया यह भूल जाती है कि पीटर ही स्पाइडर-मैन है. इस नई फिल्म में पीटर पार्कर को बिल्कुल अकेली जिंदगी जीते हुए और अकेले ही अपनी परेशानियों से जूझते हुए दिखाया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.