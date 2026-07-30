google-preferred

Spider-Man Brand New Day X review: टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस ने जीता दिल, सोशल मीडिया पर फिल्म को कैसा मिला रिस्पॉन्स?

टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को सोशल मीडिया पर मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. जहां एक तरफ फैंस टॉम की एक्टिंग और एक्शन की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे एवरेज फिल्म बता रहे हैं.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 30, 2026 12:20 PM IST
Spider-Man Brand New Day X review: टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस ने जीता दिल, सोशल मीडिया पर फिल्म को कैसा मिला रिस्पॉन्स?

टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस ने जीता दिल

हॉलीवुड फिल्म स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे ने रिलीज होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. रिलीज के साथ ही इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया और क्रिटिक्स के बीच मिली-जुली रिएक्शन देखने को मिल रही हैं. जहां एक तरफ दर्शक और क्रिटिक्स इस फिल्म को अब तक की सबसे बेहतरीन और दमदार 'स्पाइडर-मैन' फिल्मों में से एक बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह फिल्म उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई है.

The Odyssey Collection Day 6: एक हफ्ते में ही धीमी पड़ी 'द ओडिसी' रफ्तार, 100 करोड़ी बनने को हुई तैयार
Also Read

The Odyssey Collection Day 6: एक हफ्ते में ही धीमी पड़ी 'द ओडिसी' रफ्तार, 100 करोड़ी बनने को हुई तैयार

ट्विटर पर क्रिटिक्स के मिले-जुले रिएक्शन

फिल्म को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शकों के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. जहां कुछ लोग इसके डायरेक्शन और एक्शन की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ दर्शक इसकी कहानी से निराश भी नजर आए.

एक यूजर ने फिल्म देखने के बाद अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, "मैंने आज ही 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' देखी है और मेरा सवाल यह है कि आखिर यह फिल्म देखने में स्पाइडर-मैन की फिल्म जैसी क्यों फील नहीं होती?"

The Odyssey Box Office Day 5: मंगलवार आते ही नोट छापने की मशीन बनी Christopher Nolans की फिल्म, 'धमाल 4' के उड़े होश
Also Read

The Odyssey Box Office Day 5: मंगलवार आते ही नोट छापने की मशीन बनी Christopher Nolans की फिल्म, 'धमाल 4' के उड़े होश


इसके अलग, लीड एक्टर टॉम हॉलैंड की एक्टिंग की हर कोई जमकर सराहना कर रहा है. एक फैन ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, "टॉम हॉलैंड ने अब तक की अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. लोग भले ही मजाक में यह कहते हैं कि 'चलो आखिरकार वह डिप्रेस हो गया है', लेकिन सच तो यह है कि यह फिल्म पर बहुत सूट करता है. 'नो वे होम' (NWH) के बाद की यह एक नेचुरल जर्नी है, जहां उनका स्पाइडर-मैन कॉमिक्स के सबसे करीब नजर आता है. एमसीयू की पिछली तीन फिल्मों से स्पाइडर-मैन को लेकर जो भी शिकायतें थीं, उन सबको इस बार ठीक कर दिया गया है."


एक और यूजर ने फिल्म को मिक्स्ड बैग बताते हुए कहा, "यह फिल्म सैम राइमी की पुरानी 'स्पाइडर-मैन' की सबसे अच्छी और सबसे खराब दोनों यादों को ताजा कर देती है. फिल्म के शुरुआती 20 मिनट एकदम कॉमिक बुक वाले स्पाइडर-मैन की याद दिलाते हैं."

क्या है फिल्म की कहानी का बैकग्राउंड?

फिल्म की कहानी सुपरहिट फिल्म 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' की घटनाओं के चार साल बाद आगे बढ़ती है. पिछले पार्ट के आखिर में पीटर पार्कर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से एक ऐसा जादू करने को कहा था जिससे पूरी दुनिया यह भूल जाती है कि पीटर ही स्पाइडर-मैन है. इस नई फिल्म में पीटर पार्कर को बिल्कुल अकेली जिंदगी जीते हुए और अकेले ही अपनी परेशानियों से जूझते हुए दिखाया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

Ramayana: 'रामायण' में भगवान विष्णु का रोल कौन निभा रहा है? ट्रेलर सामने आते ही उलझन में पड़े फैंस

Next Story

Ramayana: 'रामायण' में भगवान विष्णु का रोल कौन निभा रहा है? ट्रेलर सामने आते ही उलझन में पड़े फैंस