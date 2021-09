Top 5 Entertainment News of The Day 1st September 2021: एंटरटेनमेंट जगत के लिए सितम्बर महीने की शुरुआत काफी धमाकेदार रही। बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर टीवी जगत; हर ओर से मसालेदार खबरें सामने आईं, जिन्होंने रीडर्स का उत्साह बढ़ाया। बॉलीवुड लाइफ की इस रिपोर्ट में आपको आज की टॉप 5 खबरें जानने को मिलेंगी, जिन्होंने एंटरटेनमेंट जगत में खूब खलबली मचाई: Also Read - Entertainment News of The Day: बुड्ढी बोलने वालों को Kareena का मुंहतोड़ जवाब, नील के साथ रोमांटिक सीन नहीं कर पाती आयशा

गंगूबाई काठियावाड़ी से हटाया गया आलिया का इंटिमेट सीन

खबरें हैं कि संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) ने गंगूबाई काठियावाड़ी से आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का इंटिमेट सीन हटा दिया है। मेकर्स पहले शांतनु माहेश्वरी और आलिया के बीच एक लव मेकिंग सीन रखने वाले थे लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते उन्होंने इस सीन को हटाने का फैसला लिया है। मेकर्स महामारी के दौर में किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं।

शाहरुख खान और एटली की फिल्म के लिए 5 हसीनाओं के नाम आए सामने

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और एटली (Atlee) की फिल्म काफी लम्बे समय से चर्चा में बनी हुई है। ताजा रिपोर्ट की मानें तो भारत की 5 बड़ी हीरोइनें किंग खान की फिल्म के लिए रेस में हैं। अगर आप उन हीरोइनों के नाम सोचने लगे हैं तो हम बता दें कि एटली इन दिनों सामंथा अक्किनेनी, रश्मिका मंदाना, राशी खन्ना, पूजा हेगड़े और नयनतारा से चर्चा में हैं। वैसे इन सबमें नयनतारा सबसे आगे चल रही हैं।

दीपिका के हाथ लगी एक और हॉलीवुड फिल्म

अदाकारा दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) शादी के बाद भी लगातार फिल्में कर रही हैं। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिका पादुकोण के हाथ एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म लगी है। रॉम-कॉम जॉनर की यह फिल्म जल्द ही शुरू हो सकती है, जिसे बहुत बड़े बजट में बनाया जाएगा। फिल्म का ऐलान जल्द ही हो सकता है। यह दीपिका पादुकोण की दूसरी हॉलीवुड मूवी होगी।

गौरव खन्ना लेंगे अनुपमा में एंट्री

ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार कलाकार गौरव खन्ना जल्द ही अनुपमा (Anupmaa) में अनुज कपाड़िया बनकर एंट्री लेंगे। रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) स्टारर अनुपमा की टीआरपी काफी शानदार रहती है, जिसे चरम पर पहुंचाने के लिए मेकर्स ने गौरव खन्ना की एंट्री कराई है। गौरव खन्ना की एंट्री के पीछे कई और भी कारण हैं, जिनके बारे में दर्शकों को धीरे-धीरे जानने को मिलेगा।

भोजपुरी स्टार्स पर भड़के अक्षरा सिंह के पिता

अदाकारा अक्षरा सिंह (Akshara Singh) के पिता ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों पर आरोप लगाया है कि वो उनकी बेटी से चिढ़ते हैं। अक्षरा के पिता का आरोप है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी स्टार उनकी बेटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी बिग बॉस की विजेता बने।