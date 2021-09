Top 5 Entertainment News Of The Day 3rd September 2021: एंटरटेनमेंट जगत के लिए 3 सितम्बर का दिन काफी दुखभरा रहा है। आज सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार की वजह से एंटरटेनमेंट जगत में निराशा छायी रही। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक की वजह से बीते दिन हो गया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आज सिद्धार्थ से जुड़ी खबरों का ही बोलबाला रहा लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड और टीवी के गलियारों से दूसरी खबरें नहीं आईं। आइए आपको आज की 5 बड़ी खबरें बताते हैं: Also Read - Entertainment News of The Day: तो इसलिए Anupamaa में हो रही है Anuj Kapadia की एंट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री पर भड़के Akshara Singh के पिता

शेरशाह के नाम हुए 4 बड़े रिकॉर्ड:

एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह ने ओटीटी पर रिलीज होने के बाद 4 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी समय से एक बड़ी हिट की तलाश में थे जो उन्हें शेरशाह के रूप में मिली है। इस फिल्म में वो कियारा आडवाणी के साथ नजर आ रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है।

#Shershaah creates all time records ⭐ Most Viewed Movie on Amazon Prime

⭐ Most popular Hindi film on IMDB

Street

⭐ Streamed in 4100+ Indian towns and cities

⭐ Watched in 210+ Countries and territories around the world. #SidharthMalhotra — Indian Box Office (@box_oficeIndian) August 31, 2021

प्रभास के साथ रोमांस करती दिखेंगी हिना खान

अदाकारा हिना खान टीवी इंडस्ट्री में धाक जमाने के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री को दीवाना बनाने के लिए निकल पड़ी हैं। ताजा खबरों के अनुसार हिना खान के हाथ प्रभास की एक बड़ी फिल्म लगी है। हिना खान इस फिल्म में प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी।

श्मशान घाट पर 2 बार बेहोश हुईं हिना खान

अदाकारा शहनाज गिल श्मशान घाट पर दो बार बेहोश हो गईं। जब सिद्धार्थ शुक्ला को मुखाग्नि दी जा रही थी, तब शहनाज गिल अपने आप पर काबू नहीं रख पायीं और रोते-रोते वो बेसुध हो गईं। वहां मौजूद लोगों ने शहनाज गिल को संभाला और खड़ा किया।

सनी देओल की गदर 2 के लिए मिली हीरोइन

डायरेक्टर अनिल शर्मा गदर 2 को बनाने का ऐलान कर चुके हैं। अदाकारा अमीषा पटेल हाल में ही उनसे मिलने के लिए पहुंची थीं। खबरें हैं कि वो गदर 2 में अहम किरदार निभा सकती हैं। अमीषा पटेल ने इंस्टाग्राम पर अनिल शर्मा के साथ तस्वीरें शेयर करके फैंस को बड़ा इशारा दिया है।

प्रत्युषा बनर्जी के पापा को रुपये भेजते थे सिद्धार्थ शुक्ला

दिवंगत अदाकारा प्रत्युषा बनर्जी के पिता ने खुलासा किया है कि लॉकडाउन के दौरान एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला उन्हें रुपये भेजा करते थे। प्रत्युषा बनर्जी की मृत्यु के बाद उनके परिवार की हालत बहुत अच्छा नहीं है, जिस कारण एक्टर उनकी मदद करते थे।