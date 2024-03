Top 5 Entertainment News Today: एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में आज कई खबरों ने हलचल मचाई। आज जहां बॉलीवुड फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन ने एक करोड़ों की कार खरीदी। तो वहीं, दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ। जबकि, बॉलीवुड स्टार अजय देवगन स्टारर फिल्म 'शैतान' का एक बीटीएस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा। मनोरंंजन जगत में सुर्खियों में रहीं इन 5 बड़ी खबरों को आप इस खास रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। Also Read - Bhool Bhulaiyaa 3: शूटिंग सेट पर कार्तिक आर्यन ने को-स्टार्स संग की पूजा, भूत भगाने के लिए 'रूह बाबा' ने कसी कमर

बॉलीवुड फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन ने हाल ही में एक लग्जरी कार खरीदी है। फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन की नई कार की पूजा करते हुए लेटेस्ट तस्वीरें एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में सामने आईं। फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन ने रेंज रोवर एसवी कंपनी की नई कार खरीदी है। जिसकी कीमत करीब 5.5 से लेकर 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की हालिया रिलीज फिल्म 'शैतान' का एक बीटीएस वीडियो रिलीज हुआ। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में फिल्म का मेकिंग प्रोसेस फैंस का ध्यान खींच ले गया।

दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी से उनके भाई की मृत्यु के 45 महीने बाद भी सीबीआई की ओर से कार्रवाई न होने को लेकर अपील की है। श्वेता सिंह कीर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की मांग की है।

योद्धा फिल्मस्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर आते ही छा गया। फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा आज इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट में सफर करते दिखे। जिसके बाद लोगों ने एक्टर की सिंपलिसिटी की खूब तारीफें कीं। फिल्म स्टार की ये वीडियो इंस्टाग्राम पर आते ही छा गया।

#SidharthMalhotra was recently seen flying in economy class on an IndiGo flight from Indore like any normal passenger, following the launch of a comic book centered on #Yodha. The actor has been traveling round the clock for the promotions of his upcoming film aerial extravaganza… pic.twitter.com/eH5UjfkHd9

