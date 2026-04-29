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Toxic के पोस्टपोन होते ही यश के पैरों में पड़े वरुण धवन, वजह जानकर लगेगा सदमा

Varun Dhawan Thankful to Toxic Star Yash: फिल्म टॉक्सिक को कुछ समय पहले ही पोस्टपोन कर दिया गया है. इसी बीच वरुण धवन की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो यश को धन्यवाद कहते नजर आ रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 29, 2026 2:42 PM IST

Toxic के पोस्टपोन होते ही यश के पैरों में पड़े वरुण धवन, वजह जानकर लगेगा सदमा
Toxic के पोस्टपोन होते ही यश के पैरों में पड़े वरुण धवन

Varun Dhawan Thankful to Toxic Star Yash: अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त, अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) के चलते फिल्म टॉक्सिक रिलीज डेट को आगे खिसका दिया गया था. इसी बीच फिल्म को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया. खबर है कि एक बार फिर से साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक (Toxic) की रिलीज डेट क आगे बढ़ा दिया गया है. इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. इस ऐलान के बाद से ही फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर वरुण धवन यश के पैरों में जा गिरे हैं. इतना ही नहीं वरुण धवन ने तो बड़े खास अंदाज में यश को धन्यवाद भी बोला है. दरअसल पहले यश की फिल्म टॉक्सिक 5 जून को रिलीज होनी थी. कुछ देर पहले ही फिल्म टॉक्सिक के मेकर्स ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही नई रिलीज डेट से पर्दा हटाएंगे. इस खबर ने वरुण धवन को बहुत खुश कर दिया है. दरअसल 5 जून को वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, फिल्म टॉक्सिक के साथ रिलीज होने वाली थी.

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वरुण धवन ने किया बड़ा ऐलान

अब फिल्म टॉक्सिक पोस्टपोन हो चुकी है. ऐसे में वरुण धवन की फिल्म को टक्कर देने के लिए बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन नहीं होगा. ऐसे में वरुण धवन ने खुशी के मारे एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वो फिल्म टॉक्सिक स्टार यश को धन्यवाद कहते नजर आ रहे हैं. अपनी फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुे वरुण धवन ने लिखा, फिल्म 'टॉक्सिक' की डेट आगे खिसकाने के लिए यश आपका बहुत धन्यवाद... आपने अपनी फिल्म का कैलेंडर एडजस्ट करके हमें मौका दिया है.

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यश के आगे डरे वरुण धवन?

आगे वरुण धवन ने लिखा, अब हमारी फिल्म है जवानी तो प्यार होना है को ओरिजनल डेट पर यानी 5 जून को ही रिलीज करेंगे. आईपीएल के बाद हमारी पहली फिल्म होगी जो कि बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी. ये ऐलान करके वरुण धवन ने अपने फैंस को खुश कर दिया है. अब ये तो हर किसी को पता है कि यश बॉक्स ऑफिस पर आते ही क्या गदर मचाते हैं. ऐसे में वरुण धवन भी बॉक्स ऑफिस पर यश से पंगा नहीं लेना चाहते. तभी तो जैसे ही फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट बदली वैसे ही उन्होंने यश को याद कर लिया. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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