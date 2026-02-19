Toxic: 'खून से सनी...' Dhurandhar 2 की वॉट लगाने की यश ने कर रखी है पूरी तैयारी, इस दिन धमाका करेगा टीजर

Yash Toxic New Poster: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को टक्कर देने के लिए यश की फिल्म 'टॉक्सिक' ने पूरी तैयारी कर ली है. कुछ देर पहले ही मेकर्स ने फिल्म 'टॉक्सिक' का एक नया पोस्टर शेयर करके टीजर की डेट अनाउंस कर दी है.

Toxic New Poster Yash Stands to defeat Dhurandhar 2: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इस समय फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का रिलीज करने की तैयारी में जुटे हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ साउथ स्टार यश (Yash) ने भी बॉक्स ऑफिस को हिलाने की कसम खा ली है. 'धुरंधर 2' के साथ यश अपनी मच-अवेटेड फिल्म टॉक्सिक' (Toxic) रिलीज करने वाले हैं. यश को पता है कि 'धुरंधर' का इस समय कितना क्रेज है. बावजूद इसके यश पीछे हटने को राजी नहीं है. कुछ देर पहले ही यश ने अपनी फिल्म 'टॉक्सिक' का एक शानदार पोस्टर रिलीज कर दिया है. इस पोस्टर में यश खून से सनी बर्फ में खड़े नजर आ रहे हैं. यश का अंदाज बहुत खतरनाक नजर आ रहा है. यश बड़े ही आरा से खड़े होकर शराब पी रहे हैं. यश के इस अंदाज ने फैंस के भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं. इस पोस्टर को शेयर करते हुए मेकर्स ने दावा कर दिया है कि फिल्म टॉक्सिक का टीजर 20 फरवरी को रिलीज होने वाला है.

फिल्म धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बीच छिड़ेगी जंग

यश (Yash) के इस ऐलान ने एक बात को साफ कर दी है कि वो रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर 2 को पछाड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं. वहीं फैंस भी रणवीर सिंह और यश के एक साथ भिड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लोग भी जानते हैं कि इस मार्च उनको एक्शन का जबरदस्त डोज मिलने वाला है. वहीं रणवीर सिंह और उनकी टीम को भी अपनी फिल्म पर पूरा कॉन्फिडेंस है. वो जानते हैं कि ये फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल खड़ा कर देगी.

अपनी अलग धाक रखते हैं यश

रणवीर सिंह की तरह यश को भी अपने फैंस पर पूरा भरोसा रखते हैं. हाल ये है कि यश के लिए उनके फैंस अपनी जान तक देने के लिए राजी रहते हैं. वहीं यश भी अपने फैंस पर जान छिड़कते हैं. यश का यही अंदाज है जो फैंस उन पर फिदा कहते हैं. जब जब साउथ में यश के नाम की फिल्म लगती है, तब तब हंगामा मच जाता है. फैंस लंबी लंबी लाइन्स लगाकर यश की फिल्में देखने जाते हैं. अब यश एक बार फिर से एक्शन फिल्म के साथ वापसी करने वाले हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर तबाही न मचे, ये तो हो ही नहीं सकता. फिलहाल तो यश के फैंस के साथ साथ हर कोई टॉक्सिक के टीजर के आने का इंतजार कर रहा है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

