Toxic Release Date: 19 मार्च को रिलीज नहीं होगी यश की 'टॉक्सिक', 'धुरंधर 2' नहीं इस वजह से चेंज हुआ रिलीज डेट

सिनेमा लवर्स को 19 मार्च का बेसब्री से इंतजार है. दरअसल, इस दिन दो बड़ी फिल्म 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट बदल गई है. आइए जानते हैं मेकर्स ने ये फैसला क्यों लिया?

होली के रंगीन त्योहार के बीच रॉकिंग स्टार यश के फैंस के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' (Toxic) की रिलीज को लेकर मेकर्स ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है. 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली यह फिल्म अब अपनी तय तारीख पर रिलीज नहीं होगी. आइए जानते हैं कि इस फिल्म के रिलीज डेट बदलने की असली वजह क्या है और आह ये फिल्म कब रिलीज होगी?

क्यों टल गई फिल्म की रिलीज डेट?

अक्सर जब भी किसी बड़ी फिल्म की डेट बदलती है, तो कयास लगाए जाते हैं कि शायद किसी दूसरी फिल्म से क्लैश के डर से ऐसा किया गया है. लेकिन 'टॉक्सिक' के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेकर्स ने साफ कर दिया है कि यह फैसला 'धुरंधर 2' की वजह से नहीं, बल्कि इंटरनेशनल हालातों को देखते हुए लिया गया है. 4 मार्च यानी होली के दिन जारी एक आधिकारिक पोस्ट में मेकर्स ने बताया कि मिडिल ईस्ट (ईरान-इजरायल-अमेरिका) में चल रही तनावपूर्ण स्थिति इस बड़े फैसले का मुख्य कारण है.

ग्लोबल दर्शकों तक पहुंचने का कारण

मेकर्स ने अपनी पोस्ट में बहुत ही आसान के साथ अपनी बात रखी है. उन्होंने लिखा कि "हमने 'टॉक्सिक' को एक ग्लोबल सिनेमा के तौर पर रचा है. इसे कन्नड़ और अंग्रेजी में विशेष रूप से इलोबल दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. मौजूदा हालातों में दुनिया के एक बड़े हिस्से (मिडिल ईस्ट) में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, वह हमारे उस उद्देश्य को प्रभावित कर रही है जिसके तहत हम अधिकतम दर्शकों तक पहुंचना चाहते थे." मेकर्स का मानना है कि ऐसे माहौल में फिल्म रिलीज करना न केवल उनके बिजनेस पार्टनर्स के लिए जोखिम भरा होगा, बल्कि दर्शकों के अनुभव को भी प्रभावित करेगा.

कब रिलीज होगी फिल्म?

सालों की मेहनत और यश के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, फैंस 19 मार्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन अब उन्हें थोड़ा और धैर्य रखना होगा. मेकर्स ने नई रिलीज डेट का ऐलान करते हुए बताया कि 'टॉक्सिक' अब 4 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक साथ अंग्रेजी और सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में रिलीज की जाएगी. भले ही रिलीज में कुछ महीनों की देरी हुई है, लेकिन 4 जून को यश का 'रॉकिंग' अंदाज बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

