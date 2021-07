Bollywood on Dilip Kumar Death: महान अभिनेता को याद कर भावुक हुए Suniel Shetty, Ajay Devgn को भी लगा गहरा सदमा

Bollywood on Dilip Kumar Death: भारतीय सिनेमा के महान एक्टर दिलीप कुमार ने बुधवार (7 जुलाई) को अंतिम सांस ली। वे 98 साल के थे और बीते लंबे वक्त से बीमारी से जंग लड़ रहे थे। उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सन्न है। सिनेमाप्रेमियों को एक सदमा लगा है। फैंस पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिलीप कुमार के निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया। दिलीप साहब के निधन की खबर आते ही सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार ट्रेंड कर रहे हैं और फैंस, परिचित, सेलेब्स समेत हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। Also Read - Bachchan Pandey में विलेन का किरदार निभाएगा ये कॉमेडी स्टार, Akshay Kumar से होगी सीधी टक्कर !!

दिलीप कुमार के निधन की जानकारी देते हुए उनके हैंडल से लिखा गया, 'भारी दिल और गहरे दुख के साथ मैं हमारे प्यारे दिलीप साहब के इंतकाल की सूचना दे रहा हूं। हम भगवान के हैं और हमें वहीं वापस जाना है।' तमाम बॉलीवुड और विदेशी सेलेब्स भारतीय सिनेमा के लीजेंड के जाने पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, अजय देवगन समेत कई हस्तियों ने दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी। अक्षय कुमार ने लिखा, 'बाकी दुनिया के लिए कई हीरोज हो सकते हैं। हम एक्टर्स के लिए दिलीप कुमार ही हीरो थे। दिलीप कुमार सर अपने साथ भारतीय सिनेमा का एक युग ले गए हैं। मेरी दुआएं परिवार के साथ हैं। ओम शांति।' देखिए अक्षय कुमार समेत बाकी स्टार्स के रिएक्शन...

To the world many others may be heroes. To us actors, he was The Hero. #DilipKumar Sir has taken an entire era of Indian cinema away with him.

My thoughts and prayers are with his family. Om Shanti ?? pic.twitter.com/dVwV7CUfxh — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 7, 2021

Dilip Kumar Ji will be remembered as a cinematic legend. He was blessed with unparalleled brilliance, due to which audiences across generations were enthralled. His passing away is a loss to our cultural world. Condolences to his family, friends and innumerable admirers. RIP. — Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2021

We lost a legend. Rest in peace #DilipKumar pic.twitter.com/ocu9hrhD99 — Vir Das (@thevirdas) July 7, 2021

The emperor of acting.

Artists never die. They just change roles.

Alvida #DilipKumar sahab. pic.twitter.com/hqcg4ScScx — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) July 7, 2021

वहीं अजय देवगन ने लिखा, 'लीजेंड के साथ कई यादगार लम्हे बिताए थे। कुछ बहुत निजी थे तो कुछ स्टेज पर। उनके निधन की खबर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अपने आप में एक संस्थान, एक एवरग्रीन एक्टर। दिल टूट गया है। श्रद्धांजलि सायरा जी।' देखिए अजय देवगन का ट्वीट...

Shared many moments with the legend...some very personal, some on stage. Yet, nothing really prepared me for his passing away. An institution, a timeless actor. Heartbroken.

Deepest condolences to Sairaji??#DilipKumar pic.twitter.com/Il8qaMOOhf — Ajay Devgn (@ajaydevgn) July 7, 2021

Rest in the highest realms of glory Sir….thank you for driving our cinema towards the echelons of excellence.

#RIPDilipKumar pic.twitter.com/rpfktQjpS6 — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) July 7, 2021

One of the biggest Bollywood superstar tragedy king #DilipKumar Sahab (Yusuf Saheb) has passed away at the age of 98 years. It’s the end of an Era in the Bollywood. He will be missed. pic.twitter.com/THkXDm6WPy — KRK (@kamaalrkhan) July 7, 2021

A legend passes away, a gap that can never be filled, A true Giant ,a kind loving soul to the very end. #DilipKumar Omshanti ????? — Raveena Tandon (@TandonRaveena) July 7, 2021

No One like you !!! Have a great Journey from here on Master ….सादर नमन ? Rest in Peace ??? https://t.co/nTv3cwV2wg — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) July 7, 2021

Today marks the end of an era, as we lost the brightest star of Indian Cinema. You will always live in our hearts Dilip Sahab. Rest in Peace! #DilipKumar pic.twitter.com/oPgxkGVWkL — Suniel Shetty (@SunielVShetty) July 7, 2021