Dev Anand के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, इकलौते बेटे सुनील आनंद ने दुनिया को कहा अलविदा; 70 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Suneil Anand Passes Away: दिग्गज एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का 70 साल की उम्र में निधन हो गया. एक्टर और डायरेक्टर सुनील आनंद ने लंदन में आखिरी सांस ली.

सुनील आनंद ने 70 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Dev Anand's Son Suneil Anand Passes Away: फिल्म जगत से एक दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आई है. दिग्गज एक्टर देव आनंद (Dev Anand) के बेटे और एक्टर-डायरेक्टर सुनील आनंद (Suneil Anand) का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने 26 जुलाई 2026 को लंदन में आखिरी सांस ली. जानकारी के मुताबिक, सुनील आनंद को हार्ट अटैक आया था और आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके परिवार की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी कर इस दुखद खबर की पु्ष्टि की है.

बयान में की खास अपील

सुनील आनंद (Suneil Anand Death) के परिवार की तरफ से इस दुखद खबर को लेकर बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है, 'भारी मन से हमारा परिवार सुनील आनंद के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है. हमें मिल रहे ढेरों प्यार, दुआओं और समर्थन से थोड़ी सांत्वना मिली है, जिसके लिए हम वास्तव में आभारी हैं. इस मुश्किल वक्त में जब हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आपसे प्राइवेसी बनाए रखने की विनम्र अनुरोध करते हैं.'

वहीं परिवार के एक और मेंबर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी. पोस्ट में लिखा, 'मेरे चाचा सुनील आनंद जी के निधन पर गहरी संवेदनाएं, जो बीते दौर के सबसे चहेते शोमैन और लीजेंड्री एक्टर देव आनंद जी के बेटे थे. देव आनंद जी की फिल्में देश के युवाओं के दिल को हमेशा छू जाती थीं. वह अपनी हर नई फिल्म को ऐसे बनाते थे जैसे कोई बच्चा नया खिलौना पाकर खुश होता है. सुनील चाचा, नवकेतन बैनर की सभी फिल्मों में अपने पिता के मुख्य सहयोगी रहे थे. रेस्ट इन पीस, ओम शांति.'

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कौन थे Suneil Anand?

आपको बता दें कि, सुनील आनंद सिर्फ दिग्गज एक्टर देव आनंद के बेटे ही नहीं थे बल्कि वे एक एक्टर और डायरेक्टर भी थे. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म 'आनंद और आनंद' से की थी, जिसमें उनके पिता देव आनंद भी मुख्य भूमिका में थे और इस फिल्म का निर्देशन भी देव साहब ने ही किया था. इसके बाद सुनील ने 'कार थीफ' और 'मैं तेरे लिए' जैसी फिल्मों में काम किया. हालांकि, उन्हें अपने पिता जैसी शोहरत हासिल नहीं हो पाई. काफी लंबे गैप के बाद उन्होंने फिल्म 'मास्टर' से एक्टिंग में वापसी की, जिसका डायरेक्शन भी उन्होंने खुद ही किया था. हालांकि, यह फिल्म ज्यादा चर्चा नहीं बटोर पाई. सुनील की आखिरी फिल्म 'वागाटोर मिक्सर' थी, जो साल 2008 में रिलीज हुई थी और यह एक हॉलीवुड फिल्म थी. 'मास्टर' की तरह इस फिल्म में भी वह एक्टर होने के साथ-साथ डायरेक्टर भी थे.

नवोदय फिल्म्स की आखिरी फिल्म कौन सी थी?

दिवंगत अभिनेता अपने पिता द्वारा शुरू की गई 'नवकेतन फिल्म्स' को भी संभालते थे. नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले बनी आखिरी फिल्म 'चार्जशीट' थी, जिसमें देव आनंद लीड रोल में थे. यह फिल्म सितंबर 2011 में रिलीज हुई थी और उसी साल दिसंबर में देव साहब का निधन हो गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…