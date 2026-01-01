New Year 2026: TV की चंद्रकांता Madhurima Tuli ने किया फैंस को न्यू ईयर विश, जमाने से कही ये बात Exclusive

New Year 2026: टीवी एक्ट्रेस मधुरिमा तुली ने अपने फैंस और दर्शकों को बेहद खास अंदाज में नए साल की शुभकामनाएं दी हैं. एक्ट्रेस का वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

आज दुनियाभर के लोग नए साल का स्वागत कर रहें हैं. लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहें हैं और अपने जीवन की खुशहाली की दुआएं भी कर रहें हैं. वहीं बॉलीवुड और टीवी के कई सेलेब्स भी अपने फैंस को बधाई दे रहें हैं. टेलीविजन जगत की मशहूर एक्ट्रेस और 'चंद्रकांता' फेम मधुरिमा तुली (Madhurima Tuli) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. साल 2026 की पहली सुबह, जहां पूरी दुनिया जश्न और नई उम्मीदों में डूबी हुई है, वहीं मधुरिमा ने अपने खास अंदाज में फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं. एक्ट्रेस ने न एक खूबसूरत वीडियो शेयर कीं, बल्कि जमाने के नाम एक बेहद प्यारा पैगाम भी दिया है. नए साल के मौके पर मधुरिमा ने Bollywood Life के साथ बातचीत की और अपने फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं. मधुरिमा की इस पोस्ट पर उनके फैंस ने भरपूर कमेंट्स किया है.

नए साल की बहुत शुभकामनाएं

मधुरिमा तुली अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. नए साल के इस संदेश में उन्होंने दुनिया को एक बड़ी सीख भी दी. उन्होंने अपने वीडियो में कहा "आप सभी को नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये साल आपके लिए बहुत सारा प्यार, खुशी और सफलता ले कर आए." आप सभी को बहुत बहुत प्यार और हैप्पी न्यू ईयर," मधुरिमा का यह बयान काफी चर्चा में है. उन्होंने हमेशा अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव का सामना मजबूती से किया है.

TRENDING NOW

टीवी की 'चंद्रकांता' का सफर

मधुरिमा तुली ने 'चंद्रकांता' सीरियल से घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी. उनके राजसी लुक और दमदार एक्टिंग ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था. इसके अलावा वे 'बिग बॉस' और 'नच बलिए' जैसे रियलिटी शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं. पिछले कुछ समय से मधुरिमा ओटीटी (OTT) प्रोजेक्ट्स में भी एक्टिव हैं और अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत रहीं हैं. एक्ट्रेस को लोग बेहद पसंद करते हैं. वहीं चंद्रकांता में इनकी एक्टिंग को लोग आज भी याद करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more