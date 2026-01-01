ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • New Year 2026: TV की चंद्रकांता Madhurima Tuli ने किया फैंस को न्यू ईयर विश, जमाने से कही ये बात Exc...

New Year 2026: TV की चंद्रकांता Madhurima Tuli ने किया फैंस को न्यू ईयर विश, जमाने से कही ये बात Exclusive

New Year 2026: टीवी एक्ट्रेस मधुरिमा तुली ने अपने फैंस और दर्शकों को बेहद खास अंदाज में नए साल की शुभकामनाएं दी हैं. एक्ट्रेस का वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 1, 2026 8:21 AM IST

New Year 2026: TV की चंद्रकांता Madhurima Tuli ने किया फैंस को न्यू ईयर विश, जमाने से कही ये बात Exclusive

आज दुनियाभर के लोग नए साल का स्वागत कर रहें हैं. लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहें हैं और अपने जीवन की खुशहाली की दुआएं भी कर रहें हैं. वहीं बॉलीवुड और टीवी के कई सेलेब्स भी अपने फैंस को बधाई दे रहें हैं. टेलीविजन जगत की मशहूर एक्ट्रेस और 'चंद्रकांता' फेम मधुरिमा तुली (Madhurima Tuli) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. साल 2026 की पहली सुबह, जहां पूरी दुनिया जश्न और नई उम्मीदों में डूबी हुई है, वहीं मधुरिमा ने अपने खास अंदाज में फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं. एक्ट्रेस ने न एक खूबसूरत वीडियो शेयर कीं, बल्कि जमाने के नाम एक बेहद प्यारा पैगाम भी दिया है. नए साल के मौके पर मधुरिमा ने Bollywood Life के साथ बातचीत की और अपने फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं. मधुरिमा की इस पोस्ट पर उनके फैंस ने भरपूर कमेंट्स किया है.

Also Read
TV सितारों को अपने आगे कुछ नहीं समझते Bollywood स्टार्स? Madhurima Tuli ने खोली पोल EXCLUSIVE

नए साल की बहुत शुभकामनाएं

मधुरिमा तुली अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. नए साल के इस संदेश में उन्होंने दुनिया को एक बड़ी सीख भी दी. उन्होंने अपने वीडियो में कहा "आप सभी को नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये साल आपके लिए बहुत सारा प्यार, खुशी और सफलता ले कर आए." आप सभी को बहुत बहुत प्यार और हैप्पी न्यू ईयर," मधुरिमा का यह बयान काफी चर्चा में है. उन्होंने हमेशा अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव का सामना मजबूती से किया है.

Also Read
Bigg Boss 19: समय के साथ किरकिरा हो गया है Salman Khan के शो का मजा? Madhurima Tuli ने किया खुलासा EXCLUSIVE

TRENDING NOW

टीवी की 'चंद्रकांता' का सफर

मधुरिमा तुली ने 'चंद्रकांता' सीरियल से घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी. उनके राजसी लुक और दमदार एक्टिंग ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था. इसके अलावा वे 'बिग बॉस' और 'नच बलिए' जैसे रियलिटी शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं. पिछले कुछ समय से मधुरिमा ओटीटी (OTT) प्रोजेक्ट्स में भी एक्टिव हैं और अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत रहीं हैं. एक्ट्रेस को लोग बेहद पसंद करते हैं. वहीं चंद्रकांता में इनकी एक्टिंग को लोग आज भी याद करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Madhurima Tuli Madhurima Tuli New Look Madhurima Tuli News