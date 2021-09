Rakhi Sawant की फैन बनी Akshay Kumar की बीवी, 'ड्रामा क्वीन' ने Twinkle Khanna को ऐसे दिया जवाब

Twinkle Khanna praises Rakhi Sawant for her entertainment style: टीवी की कॉन्ट्रोवर्शियल स्टार राखी सावंत (Rakhi Sawant) इन दिनों खूब चर्चा में हैं। राखी सावंत हमेशा से अपने यूनिक एंटरटेनमेंट स्टाइल की वजह से लोगों का ध्यान खींचती रही हैं। बिग बॉस 14 में एंट्री के बाद से ही राखी सावंत की पॉपुलेरिटी में उछाल आ गया है। राखी सावंत अपने यूनिक एंटरटेनमेंट स्टाइल की वजह से लोगों के कई बार निशाने पर भी रहती है। एक्ट्रेस को इसी वजह से ‘कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन’ और ‘ड्रामा क्वीन’ जैसे टैग भी मिलते रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके एक्ट्रेस की पॉपुलेरिटी काफी बढ़ी है। अब हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने राखी सावंत की खूब तारीफ की है। Also Read - Rakhi Sawant ने कराई नाक की सर्जरी, अब ऐसा हो गया चेहरा

एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर ट्विक पर राखी सावंत की तारीफ में एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा, ‘राखी सावंत ने सालों तक जिस तरह के सार्वजनिक उपहास को सहा है। अगर मैं होती तो खुद को एक गड्ढा खोद कर गाड़ देती और अपना पूरा जीवन उसी में बिता देती। लेकिन जब आप मजाक में हो, तो शर्मिंदा नहीं हो सकते। जितना हम उस पर हंसे हैं, वो खुद भी उतना ही हंसी हैं। अपने परिवार को गरीबी से बाहर भी निकाला और एक बहुत ही गला-काट प्रतियोगिता वाली इंडस्ट्री में खुद को खड़ा भी किया।’

ट्विंकल खन्ना की इस तारीफ पर राखी सावंत ने भी कमेंट किया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर ट्विंकल खन्ना का शुक्रिया अदा किया है। ये पोस्ट्स आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Amitabh Bachchan से लेकर Aamir Khan समेत ये स्टार्स पब्लिकली कर चुके हैं किस, देखें तस्वीरें

बता दें कि राखी सावंत हाल ही में बिग बॉस के ओटीटी वर्जन में नजर आई थीं। इस टीवी रियलिटी शो में राखी सावंत स्पाइडर मैन के गेटअप में तैयार होकर नजर आई थीं। जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफें हुई थीं। राखी सावंत का स्पाइडर लुक उस वक्त सोशल मीडिया पर छाय गया था।