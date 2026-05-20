Twisha Sharma Death Case: महज 2 फिल्मों के बाद Twisha Sharma ने फिल्म इंडस्ट्री से बनाई थी दूरी, इस OTT पर देखें उनकी आखिरी फिल्म

मनोरंजन की दुनिया से एक बेहद दिल दहला देने वाली और दुखद खबर सामने आई है. एक्स मिस पुणे और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है. बीती 12 मई को ट्विशा शर्मा का शव भोपाल स्थित उनके घर पर मिला. इस घटना के बाद पुलिस ने त्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच दहेज हत्या के एंगल से की जा रही है. ग्लैमर वर्ल्ड में त्विशा के साथ काम कर चुके लोग उन्हें एक बेहद जिंदादिल, मेहनती और हंसमुख इंसान के तौर पर याद कर रहे हैं.
ट्विशा शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में मॉडलिंग से की थी. 'मिस पुणे' का खिताब जीतने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. हालांकि, कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था और एक कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करना शुरू कर दिया था. लेकिन एक्टिंग छोड़ने से पहले उन्होंने दो मुख्य फिल्मों में काम किया था.
साल 2018 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म 'जरा संभल के' ट्विशा शर्मा की डेब्यू फिल्म थी. यह फिल्म ऑनलाइन ठगी, हैकर्स और साइबर फ्रॉड की खतरनाक दुनिया पर आधारित एक सस्पेंस थ्रिलर थी. फिल्म में सचिन श्रीवास्तव और राघव कुमरा जैसे कलाकार थे. इस फिल्म में ट्विशा शर्मा ने 'नियारा' नाम की एक लड़की का बेहद दिलचस्प किरदार निभाया था, जो खुद उस साइबर फ्रॉड गैंग का हिस्सा होती है और मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाती है.
इसके बाद साल 2021 में त्विशा को तेलुगु सिनेमा की मशहूर कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म 'मुग्गुरु मोनागाल्लू' में देखा गया. यह उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई. यह कहानी तीन ऐसे दोस्तों की थी जो गूंगा, बहरा और अंधे हैं, और वे पुलिस को शहर में हो रहे मर्डर्स के सुराग देते हैं. इस फिल्म में ट्विशा शर्मा ने 'अंजलि डी' का किरदार निभाया था. अगर आप त्विशा के इस आखिरी अभिनय को देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो (Prime Video) पर उपलब्ध है. फिल्मों के अलावा त्विशा ने 'डव' और 'लोरियल' जैसे बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में भी काम किया था. कई सेलिब्रिटीज ने इस घटना पर दुख और गुस्सा जाहिर किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.