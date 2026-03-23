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Dhurandhar 2: जस्सी का दोस्त बना हमजा का दुश्मन, कौन है फिल्म में पिंडा का रोल करने वाला एक्टर?

Ranveer Singh Friend In Dhurandhar 2: फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के किरदार जसकीरत सिंह रंगी को दोस्त बने पिंडा ने लोगों का ध्यान खींचा है. आइए जानते हैं कि ये रोल किस एक्टर ने किया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 23, 2026 2:20 PM IST

Dhurandhar 2: जस्सी का दोस्त बना हमजा का दुश्मन, कौन है फिल्म में पिंडा का रोल करने वाला एक्टर?
फिल्म धुरंधर 2 में इस एक्टर ने पिंडा का रोल किया है.

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के हर पहलू की तारीफ की जा रही है. फिर चाहें एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो या फिर कास्टिंग हो. लोगों को ये फिल्म एंटरटेनमेंट का परफेक्ट पैकेज लग रही है. फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी और एक्टिंग के साथ इसकी कास्टिंग को लेकर काफी चर्चा हो रही है. फिल्म एक से बढ़कर किरदार देखने को मिले है और इनको करने वाले एक्टर्स ने जान डाल दी. इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म 'धुरंधर 2' ब्लॉकबस्टर हो गई. इस फिल्म में एक किरदार पिंडा उर्फ गुरबाज का है, जो जसकीरत सिंह रंगी का बचपन का दोस्त बना है. आइए जानते हैं कि पिंडा का रोल किस एक्टर ने किया है.

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उदयबीर संधू ने किया है पिंडा का रोल

फिल्म 'धुरंधर 2' में पिंडा का किरदार निभाने वाले एक्टर का उदयबीर संधू है. वह फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार जसकीरत सिंह रंगी के बचपन के दोस्त बने हैं. जसकीरत सिंह रंगी के जेल जाने के बाद पिंडा उनकी फैमिली का खयाल रखता है. पिंडा बाद में जसकीरत सिंह रंगी की बहन से शादी भी करता है. फिल्म 'धुरंधर 2' के इंटरवल से पहले दिखाया जाता है कि पिंडा पाकिस्तान जाता है और वहां हमजा अल मजारी बन चुके जसकीरत रंगी को पिंडा पहचान लेता है. जब पिंडा को पता चलता है कि उसके बचपन का दोस्त जस्सी अनैतिक काम कर रहा है तो उसका दुश्मन बन जाता है. इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होती है और पिंडा की मौत हो जाती है.

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कौन हैं उदयबीर संधू?

उदयबीर संधू के बारे में बात करें तो उन्होंने साल 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'गोल्ड' से डेब्यू किया था. इसके अलावा वह दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की फिल्म 'चमकीला' में नजर आ चुके हैं, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई थी. उदयबीर संधू पंजाबी फिल्म 'एक कुड़ी' में शहनाज गिल के साथ नजर आ चुके हैं. एक्टिंग से पहले मॉडलिंग करने वाले उदयबीर संधू कई एड कैम्पेन का हिस्सा रह चुके हैं. पंजाब के रहने वाले एक्टर नेशनल लेवर के हॉकी प्लेयर हैं. फिलहाल, उदयबीर संधू फिल्म 'धुरंधर 2' में अपनी एक्टिंग से दिल जीत रहे हैं.

फिल्म 'धुरंधर 2' ने कर लिया कलेक्शन

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2 'के कलेक्शन पर डालें तो बीते चार दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 454 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो चुकी है. वहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'धुरंधर 2' ने 691 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसमें पेड प्रीव्यू की कमाई भी शामिल है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म 'धुरंधर 2' को कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh Udaybir Sandhu