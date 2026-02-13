'पीछे भगवान और आगे दारू', ड्रिंक पार्टी का वीडियो वायरल होने पर उदित नारायण को किया गया ट्रोल

उदित नारायण को लेकर सोशल माडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं.
मशहूर सिंगर उदित नारायण (Udit Narayan) इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में उनकी एक्स वाइफ रंजना गंभीर आरोप लगाया था कि उदित नारायण उनका गर्भाशय निकलवा दिया था. इस आरोप के बाद सिंगर के फैंस को झटका लगा. हालांकि, ये पहला मौका नहीं जब वह विवादों में आए हैं. उनको लेकर अक्सर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सामने आती है. अब उदित नारायण का एक वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर उन्हें जमकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, वह एक बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन में हैं और उन्होंने ड्रिंक की. आइए जानते हैं कि उदित नारायण के वीडियो पर लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं.