ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • उदित नारायण की बढ़ी मुश्किलें! पहली पत्नी ने सिंगर पर दर्ज कराया मुकदमा, लगाया गर्भाशय निकलवाने का आर...

उदित नारायण की बढ़ी मुश्किलें! पहली पत्नी ने सिंगर पर दर्ज कराया मुकदमा, लगाया गर्भाशय निकलवाने का आरोप

सिंगर उदित नारायण एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं. उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण ने सिंगर और दूसरी पत्नी दीपा नारायण के खिलाफ केस की है, रंजना नारायण ने सिंगर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 11, 2026 5:29 PM IST

उदित नारायण की बढ़ी मुश्किलें! पहली पत्नी ने सिंगर पर दर्ज कराया मुकदमा, लगाया गर्भाशय निकलवाने का आरोप

बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं. उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण ने सिंगर, उनके भाइयों और दूसरी पत्नी दीपा नारायण के खिलाफ सुपौल के महिला थाने में एक सनसनीखेज शिकायत दर्ज कराई है. यह मामला न केवल रिश्तों की दर्दनाक कहानी है, बल्कि इसमें धोखाधड़ी और गंभीर शारीरिक नुकसान के आरोप भी शामिल हैं. आइए जानते हैं…

Also Read
Varun Dhawan ने सरेआम दिखाई Udit Narayan के साथ बेरुखी, Video देख लोग बोले- 'समंदर को एक बूंद से...'

गर्भाशय निकलवाने का आरोप

रंजना नारायण का सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि साल 1996 में उदित नारायण और उनके भाइयों ने उन्हें धोखे से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया और बिना उनकी मर्जी या जानकारी के उनका यूट्रस (गर्भाशय) निकलवा दिया. रंजना का दावा है कि उस वक्त उदित की दूसरी पत्नी दीपा भी वहां मौजूद थीं, लेकिन किसी ने उन्हें सच नहीं बताया. रंजना के मुताबिक, उन्हें अंधेरे में रखकर इस सर्जरी को अंजाम दिया गया ताकि वे कभी मां न बन सकें.

Also Read
Udit Narayan Birthday: प्यारी आवाज से उदित नारायण ने बनाया दीवाना, 150 करोड़ रुपये तक पहुंचा 100 रुपये से शुरू हुआ सफर

TRENDING NOW

उदित नारायण की पहली शादी

रंजना के अनुसार, उनकी शादी 7 दिसंबर 1984 को उदित नारायण के साथ हुई थी. शादी के बाद उदित करियर बनाने मुंबई चले गए और वहीं दीपा से दूसरी शादी कर ली. रंजना का आरोप है कि जब वह 2006 में मुंबई पहुंचीं, तो उन्हें घर से निकाल दिया गया. इसके बाद उन्हें उनके ससुराल से भी बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद से वह अपने मायके में रह रही हैं. फरवरी 2025 में जब उदित नारायण सुपौल कोर्ट में पेश हुए, तो उन्होंने रंजना के साथ किसी भी समझौते से इनकार कर दिया. सिंगर का कहना है कि रंजना सिर्फ उनसे पैसे ऐंठने के लिए ये झूठे आरोप लगा रही हैं.

Also Read
Udit Narayan Birthday: सुसाइड तक पहुंच गई थी उदित नारायण की जिंदगी! फिर आया वो गाना जिसने बना दिया सुपरस्टार

आर्थिक मदद और संपत्ति

उदित नारायण रंजना को पहले 15 हजार और अब 25 हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता दे रहे हैं. सिंगर ने रंजना को 1 करोड़ रुपये का घर और खेती की जमीन भी दी है, जिससे उन्हें किराया भी मिलता है. बावजूद इसके, रंजना का कहना है कि उन्हें वह सामाजिक सम्मान और हक नहीं मिला जिसकी वह हकदार हैं. वह आज भी उदित के साथ पत्नी के रूप में रहना चाहती हैं, जबकि उदित अब उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि मामला 30 साल पुराना है, इसलिए सीधे तौर पर कार्रवाई करने से पहले पुराने रिकॉर्ड्स और अस्पताल के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Udit Narayan Udit Narayan Controversies Udit Narayan First Wife Udit Narayan News