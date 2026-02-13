ENG हिन्दी
उसने मुझसे झूठे वादे किए और... Udit Narayan पर कहर बनकर बरसीं पहली पत्नी Ranjana, अपनी बीमारी को लेकर खोला ये राज

Udit Narayan first wife Ranjana asks for justice: बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर उदित नारायण एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं. हाल ही में उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना ने उनको लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिनको सुनकर आपको सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 13, 2026 9:30 AM IST

बॉलीवुड के जानेमाने सिंगर उदित नारायण (Udit Narayan) अपनी प्रोफशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ की वजह से भी कई बार सुर्खियों में बने रहते हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब उदित नारायण के खिलाफ उनकी पहली पत्नी रंजना (Ranjana) ने एफआईआर कर दी थी. इस दौरान उदित नारायण की पहली पत्नी ने उनकी धज्जियां उड़ा दी थींं. रंजना ने दावा किया था कि उदित नारायण अपना वादा पूरा करने के लिए राज नहीं हैं. इसी बीच उदित नारायण को लेकर रंजना ने एक और दावा किया है. उदित नारायण की पहली पत्नी ने बताया कि वो फिलहाल बीमार चल रही हैं. इस बुरे समय में भी रंजना को उदित नारायण का सपोर्ट नहीं मिल रहा है. रंजना ने दावा किया है कि बीमारी के बुरे दौर में उनको मदद की जरुरत है. और अब वो अपने लिए इंसाफ चाहती हैं.

रंजना ने खोली उदित नारायण की पोल

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उदित नारायण की पहली पत्नी ने कहा, 'मैं आप लोगों को पहली भी बता चुकी हूं कि उदित नारायण अपने वादे पूरे नहीं करते., जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मैं थाने आ गई. मुझे भी न्याय मिलना चाहिए. मैं इन दिनों बहुत बीमार चल रही हूं. मुझे मदद की जरूरत है, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है. मुझसे उदित नारायण ने भी किनारा कर लिया है. वो कुछ समय पहले ही गांव आए थे. उन्होंने मुझसे झूठे वादे किए और वापस अपने घर चले गए. मामला कोर्ट में चल रहा है लेकिन उदित नारायण कभी नहीं आते. उदित नारायण के खिलाफ कभी एक्शन नहीं लिया जाता.'

जब उदित नारायण ने दिया रंजना को धोखा

बता दें रंजना झा सिंगर उदित नारायण की पहली पत्नी हैं. 7 दिसंबर 1984 को उदित नारायण ने रंजना के साथ शादी की थी. शादी के कुछ समय बाद ही 1985 में उदित नारायण दूसरी शादी कर बैठे. दूसरी शादी करे से पहले उदित नारायण ने रंजना को तलाक भी नहीं दिया था. इस लिहाज से उदित नारायण अब भी रंजना के पति हैं. हालांकि उदित नारायण और रंजना के कोई बच्चे नहीं हैं. ऐसे में रंजना उदित नारायण की जिम्मेदार बनकर रह गईं हैं जिनसे वो अपनी जान छुड़ाते घूमते हैं.

जब बुरी तरह ट्रोल हुए उदित नारायण

उदित नारायण अपनी हरकतों की वजह से बुरी तरह ट्रोल भी हो चुके हैं. एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में उदित नारायण एक फैन को किस कर बैठे थे. जिसके बाद ट्रोलर्स उदित नारायण के हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे.

