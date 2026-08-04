फैजान अंसारी पर क्यों आग बबूला हुईं Uorfi Javed? दे डाला खुला चैलेंज, कहा- 'चोमू, तू जा के पता कर मैं कितना चार्ज करती हूं'

Uorfi Javed vs Faizan Ansari: उर्फी जावेद ने CJP समर्थन के लिए 1 लाख रुपये लेने के आरोपों को खारिज किया है और उन्होंने ये दावा करने वाले फैजान अंसारी को जमकर खरी-खोटी सुनाई है.

फैजान अंसारी पर फूटा उर्फी जावेद का गुस्सा

Uorfi Javed On Faizan Ansari: एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद (Uorfi Javed) अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस और बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं. उन्हें न सिर्फ खुलकर अपनी बातें रखते हुए देखा गया है बल्कि, ट्रोलर्स को उनकी जगह दिखाने में भी वो पीछे नहीं रहती हैं. हालांकि, इस बार उनका पंगा सीधा CJP के समर्थक और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी (Faizan Ansari) के साथ हो गया है. इंफ्लुएंसर ने कुछ ऐसा दावा किया जिसने उर्फी जावेद का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया और अब एक्ट्रेस ने उनकी जमकर क्लास दी है.

दरअसल, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने हाल ही में आरोप लगाते हुए दावा किया था कि, नीट (NEET) पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का समर्थन करने के लिए उर्फी जावेद ने पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) से 1 लाख रुपये लिए थे. इसी दावे और आरोप पर अब उर्फी जावेद ने चुप्पी तोड़ी है और फैजान अंसारी को खूब खरी-खोटी सुनाई और खुला चैलेंज भी डे डाला.

1 लाख रुपए लेने के दावे पर भड़कीं उर्फी जावेद

उर्फी ने अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर इस खबर को शेयर करते हुए लिखा, '1 लाख?? 1 लाख!!' इसके बाद उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दो वीडियो अपलोड किए, जिनमें उन्होंने फैजान को करारा जवाब देते हुए कहा, 'जो आदमी ये क्लेम कर रहा है ना, फैजान अंसारी, इतना बड़ा... इंसान है. ये वही इंसान है जिसने मुझे बोला था कि उर्फी ट्रांसजेंडर है... ये बहुत ही मीडिया-हंग्री... इंसान है.' उन्होंने आगे आरोप लगाया कि फैजान ने पहले भी उनके बारे में फेक खबरें फैलाई थीं.

फैजान अंसारी को उर्फी जावेद की खरी-खोटी

उर्फी ने आगे फैजान और अन्य लोगों की इस बात के लिए आलोचना की कि वे यह कैसे मान सकते हैं कि उन्होंने CJP का समर्थन करने के लिए 1 लाख रुपये लिए होंगे. इस आरोप का मजाक उड़ाते हुए उर्फी ने तंज कसा और कहा कि, ऐसे आरोप लगाने से पहले वे यह पता कर लें कि वह एक रील के लिए कितना चार्ज करती हैं. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आगे कहा, 'चोमू, तू जा के पता कर मैं एक रील का कितना चार्ज करती हूं. मैं 1 लाख में एक रील डाल दूंगी और वो भी बिना किसी वजह के?'

'मेरे साथ ब्रांड्स ने काम करना किया बंद'

वीडियो में उर्फी जावेद ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' में छपी इस खबर पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'मैं हिंदुस्तान टाइम्स से नाराज हूं. आप ऐसे आदमी के बलबूते पर ऐसे अजीब आर्टिकल क्यों छाप रहे हैं जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है.' बता दें कि, उर्फी ने CJP का प्रचार करने के लिए पैसे लेने के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. इसके उलट उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. उर्फी ने कहा, 'मुझे पैसे मिले नहीं हैं, मेरे पैसे चले गए हैं' और साथ ही यह भी बताया कि, 'इतनी ऐसी ब्रांड्स हैं जो मेरे साथ काम करना नहीं चाह रही हैं.' उन्होंने लोगों से उनके सोशल मीडिया पेज को देखने के लिए कहा और दावा किया कि जब से उन्होंने सार्वजनिक रूप से CJP का समर्थन किया है, तब से कई ब्रांड्स ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया है.

? Urfi Javed slammed Faizan Ansari and Hindustan Times over an alleged fake news article about her CJP protest reel: Urfi said, "Faizan Ansari, who wrote this article, once called me a transgender and has always written negative things about me. He claims that I charged ₹1… pic.twitter.com/3VvqWVXp6I — TEJASH ? (@Tejashyy) August 4, 2026

हिंदुस्तान टाइम्स को उर्फी का खुला चैलेंज

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने मीडिया संस्थान को खुली चुनौती देते हुए कहा, 'अगर आप मुझे ये प्रूव कर के दिखा दो कि मैंने 1 रुपये भी लिए हैं इस चीज के लिए मैं अपना अकाउंट उसी दिन डीएक्टिवेट कर दूंगी.' उर्फी ने जोर देकर कहा कि अगर कोई भी मीडिया हाउस यह साबित कर दे कि उन्होंने CJP का समर्थन करने के लिए एक रुपया भी लिया है, तो वह अपना वह सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर देंगी जो उनकी कमाई का मुख्य जरिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…