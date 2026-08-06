Ex- बॉयफ्रेंड की इन हरकतों से तंग आ गई थीं Uorfi Javed, बयां किया दर्द; गैसलाइटिंग पर किया बड़ा खुलासा

Uorfi Javed ने अपने Ex-बॉयफ्रेंड को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया. एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे वह उन्हें गैसलाइट करता था और कनाडा में Free The Nipple मूवमेंट का हवाला देकर अजीब बातें करता था.

उर्फी जावेद ने खोला Ex का काला चिट्ठा

Uorfi Javed Recalls Shocking Incident Ex-Boyfriend: अपने अतरंगी फैशन सेंस और बेबाक अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाली उर्फी जावेद (Uorfi Javed) अब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. एक्ट्रेस ने अपने Ex-बॉयफ्रेंड को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. उर्फी ने अपने एक पुराने रिश्ते का काला चिट्ठा खोलते हुए बताया है कि उनका एक एक्स-बॉयफ्रेंड उनके साथ किस हद तक 'गैसलाइटिंग' यानी मानसिक शोषण किया करता था. कड़ाके की ठंड वाले कनाडा से लेकर 'फ्री द निप्पल' मूवमेंट तक, उस शख्स ने उर्फी को पागल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. इस हैरान करने वाले और मजेदार किस्से को खुद उर्फी ने अपने अंदाज में बयां किया है, जिसे जानने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

Uorfi Javed ने खोला Ex का काला चिट्ठा

उर्फी जावेद ने अपने Ex- बॉयफ्रेंड की हरकतों का काला चिट्ठा खोलते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि 'मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जो कुछ सयम पहले कनाडा शिफ्ट हो है. वो मुझे इतना गैसलाइट करता था कि उसकी कोई हद ही नहीं थी.' इसके बाद उन्होंने एक वाकया याद करते हुए बताया कि एक बार उसने उन्हें वीडियो कॉल पर कहा कि अगर वह उसकी रूममेट को बैकग्राउंड में बिना कपड़ों के देखें, तो हैरान न हों.

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Ex की बातें सुन सन्न रह गई थी Uorfi Javed

उस बातचीत को समझाते हुए उर्फी ने आगे कहा, 'वो एक बार वीडियो कॉल में मुझसे कनाडा से बोलता है कि 'सुनो, मेरी जो रूममेट है ना, वो 'फ्री द निप्पल मूवमेंट' में विलीव करती है. इसलिए अगर वह कभी तुम्हें पीछे ऐसे वीडियो कॉल में बिना कपड़ों के दिखे, तो माइंड मत करना. यहां का कल्चर ही ऐसा है.' उर्फी का दावा है कि बॉयफ्रेंड की ये बात सुनकर वह करीब दो मिनट तक बिल्कुल सन्न रह गई थीं. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ने आगे कहा, 'कनाडा जैसी जगह में जहां इतनी ठंड हो रही है, उसके अंदर क्या गर्मी मचेगी.'

'तुम इंडियन लड़कियां ऐसी क्यों हो?

उर्फी ने बताया कि, उन्होंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा था कि वीडियो कॉल के दौरान उन्हें बैकग्राउंड में कभी भी कोई बिना कपड़ों के महिला नहीं दिखनी चाहिए. इसके बाद जो हुआ, उससे वह हैरान रह गईं. उर्फी के मुताबिक, उनके तब के बॉयफ्रेंड ने जवाब दिया, 'तुम इंडियन लड़कियां ऐसी क्यों हो? तुम इतनी नैरो-माइन्डेड होती हो.' उस पर मजेदार तंज कसते हुए उर्फी ने कहा कि वह खुद महज 6 महीने पहले ही कनाडा गया था.

उर्फी के वीडियो पर यूजर्स दे रहे ऐसे रिएक्शन

उर्फी ने आगे दावा किया कि उनका बॉयफ्रेंड उन्हें यह कहकर 'गैसलाइट' करना जारी रखता था कि उनकी सोच छोटी है. उसने यहां तक कह दिया कि ऐसी सोच की वजह से ही एनआरआई (NRI) लड़के भारतीय लड़कियों से शादी नहीं करते. उर्फी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ये कहानी मैं अपने बच्चों को सुनाऊंगी'. जैसे ही उर्फी ने यह वीडियो पोस्ट किया, कमेंट सेक्शन में लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने कमेंट किया, 'उर्फी तुम इससे बेहतर डिजर्व करती हो.'

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तो दूसरे ने लिखा, 'आप बेस्ट हैं.' एक अन्य ने कहा, 'वह खूबसूरत होने के साथ दिमाग वाली भी हैं...ढेर सारा प्यार बहन.' उर्फी जावेद के इस वीडियो पर ऐसे ही तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…