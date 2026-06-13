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Pranit More के बाद Madhur Virli ने कर दी 'गंदी बात', स्टैंडअप कॉमेडियन के 'यौन शोषण' वाले जोक पर भड़कीं उर्फी जावेद

Uorfi Javed Slams Madhur Virli: प्रणीत मोरे के बाद अब कॉमेडियन मधुर विरली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो महिलाओं को लेकर ऐसी 'गंदी बात' कही है, जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 13, 2026 5:25 PM IST
Pranit More के बाद Madhur Virli ने कर दी 'गंदी बात', स्टैंडअप कॉमेडियन के 'यौन शोषण' वाले जोक पर भड़कीं उर्फी जावेद

मधुर विरली की उर्फी जावेद ने लगाई क्लास

Uorfi Javed SLAMS Comedian Madhur Virli: प्रणीत मोरे (Pranit More) की '370 की बिरयानी' का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि, स्टैंडअप कॉमेडी की दुनिया से एक और ऐसा घिनौना सच सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का खून खौला दिया है. इस बार सोशल मीडिया के निशाने पर कॉमेडियन मधुर विरली हैं, जिन्होंने माइक थामकर 'यौन शोषण' और 'रेप' जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसा भद्दा मजाक किया कि सुनने वालों का खून खौल उठा. वहीं जब इस वायरल वीडियो पर बेबाक एक्ट्रेस उर्फी जावेद (Uorfi Javed) की नजर पड़ी तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और एक्ट्रेस ने न सिर्फ कॉमेडियन की धज्जियां उड़ाई बल्कि, मधुर (Madhur Virli) को एक खास नसीहत भी दी.

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Pranit More के बाद मधुर विरली का वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर मधुर विरली का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो रेप जैसे गंभीर मुद्दे पर बेहद असंवेदनशील और विवादित मजाक करते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने रेप के बाद कडल (गले लगने) जैसी बातें कही हैं और बैकग्राउंड में लोगों के हंसने की आवाजें आ रही हैं. इसी वीडियो को देखकर उर्फी जावेद का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सरेआम कॉमेडियन को खरी-खोटी सुना डाली.

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कॉमेडियन्स को उर्फी जावेद ने दी ये सलाह

मशहूर रिएलिटी शो स्टार और इंफ्लुएंसर उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक नोट शेयर की है, जिसमें उन्होंने स्टैंड-अप कॉमेडियन मधुर विरली इस वायरल वीडियो पर जमकर क्लास लगाई है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'अब हम रेप पर भी जोक बनाने लगे हैं? ठीक है, जितने भी मेल कॉमेडियन्स हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है क प्लीज अपनी टीम में कुछ महिलाओं को भी काम पर रखो, ताकि तुम बेवकूफों में थोड़ी सेंसिबिलिटी आ सके.'

मधुर विरली ने वीडियो में क्या कहा था?

आपको बता दें कि, मधुर विरली अपने विवादित वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, '10 रेप केसेस होते हैं, तो 9 ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ रेप होता है और एक के साथ होता है मर्डर आफ्टर रेप. मुझे लगता है वो रेप केस तब होता होगा जब जस्ट आफ्टर रेप लड़का उठता होगा और बंदी बोलती होगी, 'अरे कडल नहीं करोगे क्या इसके बाद?' तब लड़का चाकू मारता होगा. 'चाकू के साथ कडल कर ले.''

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बढ़ते विवाद के बीच कॉमेडियन ने डिलीट किया अकाउंट

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने और चौतरफा बदनामी झेलने के बाद कॉमेडियन मधुर विरली ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है. इस घटना के बाद से इंटरनेट पर बहस और तेज हो गई है. लोग लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कॉमेडी की सीमा क्या होनी चाहिए और ऐसे मामलों में कॉमेडियन्स की जवाबदेही कैसे तय की जाए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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