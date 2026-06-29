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'इस्लाम से हिंदू' बनने के दावे और 'नंगी' कहने वाली पत्रकार पर फूटा Uorfi Javed का गुस्सा, कहा- 'कैसे चोमू लोग...'

Uorfi Javed News: पत्रकार मीता चौधरी ने हाल ही में दावा किया था कि, उर्फी जावेद ने अपना धर्म लिया है. साथ ही एक्ट्रेस को 'नंगी' कहा था, जिसपर अब उर्फी ने जर्नलिस्ट को जमकर लताड़ा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 29, 2026 1:50 PM IST
'इस्लाम से हिंदू' बनने के दावे और 'नंगी' कहने वाली पत्रकार पर फूटा Uorfi Javed का गुस्सा, कहा- 'कैसे चोमू लोग...'

पत्रकार से क्यों भिड़ीं उर्फी जावेद?

Uorfi Javed SLAMS Journalist: बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर अपने अतरंगी फैशन सेंस से तहलका मचाने वाली उर्फी जावेद (Uorfi Javed) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बार वजह कोई अजीबोगरीब ड्रेस नहीं, बल्कि उनका वो तीखा रूप है जिससे पंगा लेना अच्छे-अच्छों के बस की बात नहीं. दरअसल, एक महिला पत्रकार ने उर्फी को 'नंगी' कह दिया और दावा किया कि, उन्होंने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है. बस फिर क्या था... उर्फी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने न सिर्फ उस जर्नलिस्ट को 'चोमू' और 'आंटी' कहकर सरेआम लताड़ा, बल्कि उनके खराब मेकअप का भी मजाक उड़ा दिया. आइए जानते हैं आखिर ये पूरा हाई-वॉल्यूम ड्रामा शुरू कैसे हुआ और पूरा मामला क्या है.

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Uorfi Javed का पत्रकार को मुंहतोड़ जवाब

दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब पत्रकार मीता चौधरी ने उर्फी जावेद के कपड़ों पर कमेंट करते हुए उन पर धर्म बदलने का दावा किया. इस पर भड़कते हुए उर्फी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा 'कैसे-कैसे चोमू लोग अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं. आंटी, प्लीज थोड़ा होमवर्क कर लीजिए. मैंने कभी अपना नाम या धर्म नहीं बदला है. वैसे भी, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं रखती. रही बात कपड़ों की, तो मैं सिर्फ अपने कपड़ों से ही नहीं, बल्कि अपनी बातों से भी बिल्कुल 'नंगी' (बेबाक) हूं, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है और हां, एक बार गूगल करके देख लो कि मेरे नाम पर कितने शोज हैं.'

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'आपका गंदा मेकअप देखकर शर्म आ गई'

बात यहीं खत्म नहीं हुई. उर्फी ने अपने नोट में आगे पत्रकार की क्लास लगाते हुए लिखा, 'मुझे आपका गंदा मेकअप देखकर और आपकी पत्रकारिता पर शर्म आ गई. बुराई करनी है तो बिंदास करो, लेकिन झूठी खबरें मत फैलाओ. मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि आपकी फालतू की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, आंटी जी.'

उर्फी ने 'बूब्स और बोटोक्स' पर घेरा!

उर्फी के इस तीखे वार के बाद पत्रकार मीता चौधरी भी चुप नहीं बैठीं. उन्होंने उर्फी की स्टोरी का जवाब देते हुए लिखा, 'मिस नंगी, मेरा मेकअप और बाल मत देखो. समाज में अपनी बेशरमी देखो. फेक बूब्स, फिलर्स और बोटोक्स करवाकर कोई भी जवान दिख सकता है. मैं अपनी स्किन में खुश हूं और मुझे मशहूर होने के लिए न्यूड होने या प्लास्टिक पहनने की जरूरत नहीं है.' अब जब विवाद शुरू ही हो गया है, तो उर्फी भी कहां चुप बैठने वाली हैं. एक्ट्रेस ने इस चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए तंज कसा और लिखा, '@meeta chowdhry आंटी तो बुरी तरह ट्रिगर हो गईं! लेकिन फिर भी उनके फैक्ट्स गलत हैं. मैंने कोई फेक बूब्स नहीं लगवाए हैं. बस उनका खुद का चेहरा लटका हुआ है, इसलिए वो बूब्स को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड हैं.'

Uorfi Javed का वर्क फ्रंट की बात

वहीं अगर बात करें उर्फी जावेद के वर्क फ्रंट की तो हाल ही में उन्हें रियलिटी शो 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) के प्रीमियर एपिसोड में देखा गया था, जहां वो योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी की 'स्प्लिट्सविला' लव स्टोरी पर बात करती नजर आई थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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