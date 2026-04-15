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उर्फी जावेद को अबतक क्यों नहीं मिला बड़ा ब्रेक? सालों बाद छलका एक्ट्रेस का दर्द, खोला वो राज जिसे जानकर रह जाएंगे दंग!

Uorfi Javed आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं, लेकिन अभी भी उन्हें अपनी सफलता का इंतजार है. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना करियर से जुड़े दर्द और कुछ राज को सबके सामने खोलकर रख दिया.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 15, 2026 4:02 PM IST

उर्फी जावेद को अबतक क्यों नहीं मिला बड़ा ब्रेक? सालों बाद छलका एक्ट्रेस का दर्द, खोला वो राज जिसे जानकर रह जाएंगे दंग!
सालों बाद उर्फी जावेद ने बयां किया अपना दर्द

Uorfi Javed: रियलिटी शो स्टार और इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद (Uorfi Javed) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस और फैशन से वह इंडस्ट्री और लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस 'बिग बॉस ओटीटी', 'एमटीवी स्पिलट्सविला X4', और प्राइम वीडियो की सीरीज 'फॉलो कर लो यार' के लिए भी जानी जाती हैं. हालांकि, इन्फ्लुएंसर से लेकर एक्टिंग तक का करियर उर्फी जावेद (Uorfi Javed Imotional Post) के लिए आसान नहीं था, जिसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने सालों बाद किया और इस दौरान उन्होंने ऐसा खुलासा किया, जिसे जानकर उनके फैंस दंग रह जाएंगे.

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सालों बाद फूटा Uorfi Javed का दर्द

एक्ट्रेस और इंफ्लूएंसर उर्फी जावेद (Uorfi Javed News) ने बीते दिन अपनी इंस्टा स्टोरी पर कुछ पोस्ट शेयर किए जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ा बड़ा खुलासा करते हुए अपना दर्द बयां किया है. अपनी पोस्ट में एक्ट्रेस ने बताया कि, वो आज भी इंडस्ट्री में अपने बड़े ब्रेक का इंतजार कर रही हैं. उन्होंने खुलासा किया कि, उन्हें लगा था कि उनके शो 'फॉलो कर लो यार' से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, जिंदगी बदली तो सही, लेकिन शोहरत या पहचान की वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से जिनसे वह इस शो के दौरान मिलीं.

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नेताओं से मिली धमकियां, काटे पुलिस के चक्कर

उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक साथ कई पोस्ट शेयर की है, जिसमें से एक में उन्होंने लिखा, 'मुझे बहुत बुरी तरह ट्रोल किया गया और गालियां दी गईं. नेताओं से लेकर आम लोगों और इंडस्ट्री के लोगों तक सबने मुझे बुरा-भला कहा और धमकियां दीं. मुझे इतनी बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा जिसकी कोई गिनती नहीं. मुझे आज भी लगता है कि, मैंने अभी तक वो हासिल नहीं किया है, जो मैं कर सकती हूं. मैं आज भी ऊपर वाले से पूछती रहती हूं कि मेरा टाइम कब आएगा?'

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'मैं आज भी सही मौके की तलाश में हूं'

उन्होंने नोट में आगे लिखा, 'मैंने जो भी किया बस इसलिए ताकि लोग मुझे अपनाएं और मेरे काम की तारीफ करें. मैंने अपने लिए बहुत ही अलग और मुश्किल रास्ता चुना था. दुनिया मेरे लिए बिल्कुल भी दयालु नहीं थी. एक वक्त ऐसा था कि, जब कोई मेरी तारीफ करता था, तो मैं रो पड़ती थी, क्योंकि मुझे सिर्फ गालियां सुनने की ही आदत हो गई थी. मैं आज भी बस उस एक पल, उस एक सही मौके का इंतजार कर रही हूं.'

वहीं अगर बात करें उर्फ जावेद के वर्कफ्रंट की तो, फिलहाल वो डेटिंग रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला X6 में निया शर्मा के साथ 'मिसचिफ मेकर' के तौर पर नजर आ रही हैं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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