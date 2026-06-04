google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • Peddi की स्क्रीनिंग में राम चरण को देख पत्नी उपासना ने भरे थिएटर में मचाया गदर! जमकर मारी सीटियां, V...

Peddi की स्क्रीनिंग में राम चरण को देख पत्नी उपासना ने भरे थिएटर में मचाया गदर! जमकर मारी सीटियां, Video Viral

Peddi: राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेद्दी' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे लेकर अब फैंस के बीच जश्न का माहौल है. इसी बीच एक्टर की पत्नी उपासना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: June 4, 2026 7:37 PM IST
bollywoodlife.com top news

'पेद्दी' स्क्रीनिंग वीडियो वायरल

Upasana Peddi Screening Video Viral: साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) की मेगा बजट स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' (Peddi) 4 जून 2026, गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसके बाद से ही फैंस के बीच जश्न का माहौल है. जगह-जगह से वीडियोज सामने आ रहे हैं, जिसमें एक्टर के चाहने वाले अपने चहेते स्टार की तारीफ करते नहीं थक रहे. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है. दरअसल, ये वीडियो किसी फैन का नहीं बल्कि राम चरण की पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला (Upasana Kamineni Konidela) की है. उपासना ने VIP केबिन या प्राइवेट स्क्रीनिंग में बैठकर फिल्म देखने के बजाय आम दर्शकों के बीच दर्शकों से खचाखच भरे थिएटर में बैठकर फिल्म का लुत्फ उठाया और जैसे ही उनके पति की एंट्री हुई उन्होंने जो किया अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Peddi Box Office Collection Day 1: ओपनिंग डे पर कितने करोड़ छापेगी 'पेड्डी'? जानें राम चरण की फिल्म की 5 बजे तक की कमाई

एक्साइटमेंट में उपसना ने कर दिया ये काम

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उपासना का वीडियो हैदराबाद के मशहूर 'श्री रामुलु थिएटर' का है. क्लिप में उपासना आम फैंस के बीच बैठकर फिल्म की स्क्रीनिंग का मजा लेती नजर आ रही हैं. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि, फिल्म में राम चरण के एक धमाकेदार सीन पर जब पूरा थिएटर सीटियों, तालियों और शोर से गूंज उठा तो उपासना भी खुद को रोक नहीं पाईं और इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि जमीन पर बिखरे हुए कॉन्फेटी को हाथों में उठाकर हवा में उड़ाने लगी. थिएटर के अंदर से सामने आए वीडियो में वो हंसती, चीयर करती और फैंस की दीवानगी का पूरा मजा लेती दिख रही हैं.

बेंगलुरु में दिखा 'पेद्दी' का गदर

राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर 'पेद्दी' को लेकर ये दीवानगी सिर्फ हैदराबाद तक ही सीमित नहीं थी. फिल्म ने रिलीज से पहले ही खासकर बेंगलुरु में रखी गई स्पेशल प्रिव्यू स्क्रीनिंग के दौरान भारी बज क्रिएट कर दिया था. बेंगलुरु के ब्रूंदा थिएटर में फिल्म क स्वागत करने के लिए फैंस भारी तादाद में इकट्ठा हुए थे. वहां के वीडियो में फैंस हाथों में पोस्टर्स थामे, नारेबाजी करते और थिएटर के बाहर राम चरण के नाम के नारे लगाते दिखे.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Peddi की रिलीज से पहले तिरुमाला मंदिर पहुंचीं Janhvi Kapoor, सिल्क साड़ी और गोल्ड की कमरबंद ने खींचा फैंस ध्यान

कैसी है फिल्म 'पेद्दी'?

राम चरण ने इस फिल्म में 'पेद्दी' का टाइटल रोल निभाया है. वो एक ऐसे चहेते गांव के आदमी के किरदार में हैं, जो एक स्पोर्ट्स आइकॉन होने के साथ-साथ अपने समाज का एक सम्मानित लीडर भी है. गांव के बैकड्रॉप पर बनी इस मूवी में क्रिकेट, कुश्ती और स्प्रिंटिंग जैसे कई अलग-अलग खेलों का तड़का लगाया गया है, जहां फिल्म का हीरो हर चुनौती में सबसे आगे नजर आता है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Peddi: Ram Charan की वो 7 फिल्में, जिनका बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, नोट गिनते-गिनते थक गए मेकर्स

'पेद्दी' की स्टारकास्ट

आपको बता दें कि, 'पेद्दी' में एक से बढ़कर एक तगड़ी स्टारकास्ट है, जिसमें जान्हवी कपूर, बोमन ईरानी, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु लीड रोल में नजर आ रहे हैं. बुच्ची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी 'पेद्दी' को वेंकट सतीश किलारू और ईशान सक्सेना ने मिलकर प्रोड्यूस किया है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

कौन हैं Pahlaj Nihalani का वो बेटा? जिसने चमकाया Aamir Khan का करियर