उर्मिला मातोंडकर का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, क्या सच में एक्स हसबैंड को सरेआम दिया करारा ताना?

उर्मिला मातोंडकर ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. यह पोस्ट उनके एक्स हसबैंड के पोस्ट के बाद की गई है.

उर्मिला मातोंडकर का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल

90 के दशक की मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में हैं. 'रंगीला गर्ल' के नाम से मशहूर उर्मिला आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को मीडिया और पब्लिक लाइमलाइट से कोसों दूर रखना पसंद करती हैं. वह अपनी पर्सनल मैटर्स पर बहुत कम ही खुलकर बोलती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर दिया है, जिसने इंटरनेट की दुनिया में भूचाल ला दिया है. इस पोस्ट को देखकर हर कोई यही अंदाजा लगा रहा है कि उनका यह तीखा तंज सीधा उनके एक्स हसबैंड पर निशाना साधते हुए आया है.

वायरल पोस्ट और प्यार का इजहार

पूरा मामला तब गरमाया जब कुछ समय पहले उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति मोहसिन अख्तर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रोमांटिक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट के जरिए मोहसिन ने अपनी दूसरी पत्नी निदा भट्ट पर सरेआम अपना बेशुमार प्यार लुटाया. मोहसिन ने अपनी दूसरी पत्नी की तारीफ करते हुए एक लंबा-चौड़ा और बेहद प्यारा कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा था कि निदा उनके जीवन में न सिर्फ एक पत्नी के रूप में आई हैं, बल्कि वह उनका असली घर, उनकी मानसिक शांति और उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं.

मोहसिन ने आगे लिखा था कि वह अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने निदा को उनकी जिंदगी में भेजा. साथ ही उन्होंने वादा किया कि वह हर कदम पर उनका साथ देंगे और एक शानदार जीवन बनाएंगे. मोहसिन का यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया था और तरह-तरह के ताने मारने लगे थे. लेकिन इस बीच जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह था खुद उर्मिला मातोंडकर का रिएक्शन.

उर्मिला मातोंडकर का क्रिप्टिक पोस्ट

एक्स पति द्वारा दूसरी पत्नी पर सरेआम प्यार जताने के ठीक बाद, उर्मिला मातोंडकर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ऐसा कोट शेयर किया जिसने मिनटों में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उर्मिला ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘मुझे महंगी चीजें बहुत पसंद हैं, जैसे कि प्यार, ईमानदारी और समय.’

भले ही एक्ट्रेस ने इस पोस्ट में किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स और उनके फैंस इसे सीधे तौर पर मोहसिन अख्तर के हालिया पोस्ट से जोड़कर देख रहे हैं. लोगों का मानना है कि उर्मिला ने अपने इस अंदाज से साफ कर दिया है कि उनके लिए दिखावटी और सतही बातों से ज्यादा सच्चे रिश्ते की कीमत क्या है.

शादी, तलाक और विवादों का सफर

आपको बता दें कि उर्मिला मातोंडकर ने खुद से 10 साल छोटे बिजनेसमैन और मॉडल मोहसिन अख्तर के साथ साल 2016 में गुपचुप तरीके से शादी करके हर किसी को चौंका दिया था. दोनों की पहली मुलाकात साल 2014 में मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की पार्टी में हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती प्यार में बदली थी. हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका और साल 2024 में दोनों के तलाक की खबरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया. हालांकि दोनों ने कभी भी अपने अलगाव की आधिकारिक वजह का खुलकर खुलासा नहीं किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.