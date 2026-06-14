उर्मिला मातोंडकर के एक्स हसबैंड ने की दूसरी शादी, मोहसिन अख्तर मीर ने शेयर की नई बेगम संग तस्वीरें

Mohsin Akhtar Mir Second Marriage: एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के एक्स हसबैंड मोहसिन मीर अख्तर ने दूसरी शादी की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी वेडिंग फोटोज शेयर की हैं.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) के एक्स हसबैंड मोहसिन अख्तर मीर (Mohsin Akhtar Mir) ने दूसरी शादी की है. उन्होंने अपने निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इसके साथ एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है. एक्ट्रेस के पूर्व पति ने दूसरी शादी के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया है. मोहसिन अख्तर मीर की दूसरी पत्नी का नाम निधा भट्ट है. बताते चलें कि उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन मीर अख्तर ने साल 2016 में शादी की थी और साल 2024 में तलाक ले लिया था. इस तरह से एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड ने तलाक के दो साल बाद दूसरी शादी कर ली है.

मोहसिन अख्तर मीर ने लिखा प्यारा पोस्ट

मोहसिन अख्तर मीर ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें उनके निकाह की झलक देखने को मिल रही है. मोहसिन अख्तर मीर अपनी दूसरी पत्नी निधा भट्ट के साथ नजर आ रहे हैं और दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं. उर्मिला मातोंडकर के एक्स हसबैंड ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा है, 'साफ नीयत, सच्चा प्यार, सब्र और शुक्र से भरा दिल. अपनी आत्मा को साफ रखो, आगे बढ़ते हुए खुद को हील करो और भरोसा रखो की अल्लाह की लिखी किस्मत हमेशा बेहतर होती है. सही समय पर अल्लाल ने मुझे मेरी प्यारी पत्नी निधि के रूप में तोहफा दिया है और मुझे अपना आशार्वाद दिया है. तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी है. शुक्रिया मेरे प्यार.' मोहसिन अख्तर मीर ने आगे लिखा है, 'और मौजी, उस दुनिया में मेरे ख्याल रखने के लिए तुम्हरा भी शुक्रिया. मैं जानता हूं कि ये आपकी दुआओं और मेरे लिए आपके प्यार का ही नतीजा है जो इस रूप में मिला है. आज मुझे पता है कि आपको औ भी सुकून मिल रहा होगा. मैं आपको इतना याद करता हूं कि मैं सोच भी नहीं सकता. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. हमें अपनी दुआओं में याद रखना.'

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उर्मिला मातोंडकर ने 10 साल छोटे मोहसिन अख्तर मीर से की थी शादी

गौरतलब है कि उर्मिला मातोंडकर ने साल 2016 में फैमिली के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में खुद से 10 साल छोटे मोहसिन अख्तर मीर से शादी रचाई थी. जब उनकी शादी की खबर सामने आई थी तब फैंस हैरान रह गए थे. उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन अख्तर मीर की शादी टिक नहीं पाई और दोनों ने साल 2024 में तलाक ले लिया था. बताते चलें कि बॉलीवुड से लेकर साउथ तक काम करने वाले उर्मिला मातोंडकर राजनीति में किस्मत आजमा चुकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.