Dhurandhar के इस गाने पर राकेश बेदी संग जमकर थिरकीं उर्वशी रौतेला, Video हो रहा वायरल...

फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) और फिल्म 'धुरंधर 2' का खुमार लोगों पर ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली दोनों फिल्मों के डायलॉग और सीन से लेकर गाने सभी पसंद किए जा रहे हैं. इन दोनों मूवीज का असर ना सिर्फ फैंस पर हुआ बल्कि सितारे इससे अछूते नहीं रह पाए. अब एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वह फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' के जमील जमाली यानी वेटरन एक्टर राकेश बेदी (Rakesh Bedi) के साथ गाने पर डांस करते नजर आ रही हैं. उर्वशी रौतेला और राकेश बेदी का डांस वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है और इस पर रिएक्शन दे रहे हैं.