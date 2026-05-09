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Dhurandhar के इस गाने पर राकेश बेदी संग जमकर थिरकीं उर्वशी रौतेला, Video हो रहा वायरल

Urvashi Rautela Rakesh Bedi Video: उर्वशी रौतेला और राकेश बेदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दोनों सितारे फिल्म 'धुरंधर' के गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 9, 2026 9:14 PM IST
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उर्वशी रौतेला और राकेश बेदी ने डांस किया.

फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) और फिल्म 'धुरंधर 2' का खुमार लोगों पर ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली दोनों फिल्मों के डायलॉग और सीन से लेकर गाने सभी पसंद किए जा रहे हैं. इन दोनों मूवीज का असर ना सिर्फ फैंस पर हुआ बल्कि सितारे इससे अछूते नहीं रह पाए. अब एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वह फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' के जमील जमाली यानी वेटरन एक्टर राकेश बेदी (Rakesh Bedi) के साथ गाने पर डांस करते नजर आ रही हैं. उर्वशी रौतेला और राकेश बेदी का डांस वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है और इस पर रिएक्शन दे रहे हैं.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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